“Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti” - Antonio Gramsci
HomeFronte del palcoPeppe Voltarelli in Sud Africa e negli Emirati Arabi Uniti con Luca...
Fronte del palco

Peppe Voltarelli in Sud Africa e negli Emirati Arabi Uniti con Luca Ciarla

Dopo aver trascorso l’estate in tournée con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo con l’omaggio a Domenico Modugno “Resta cu ‘mme”, Peppe Voltarelli arriva a Cape Town per tre concerti al WOMAD, uno dei più prestigiosi festival internazionali per la world music fondato da Peter Gabriel. A seguire una tappa a Dubai, sempre per presentare il suo nuovo disco “La grande corsa verso Lupionòpolis”. Il lavoro del cantautore conta alle spalle già 170 date tra l’Italia e l’estero (Belgio, Cuba, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Spagna, Stati Uniti d’America, Svizzera), oltre ad essersi aggiudicato il Premio Loano, il più prestigioso riconoscimento per la musica di tradizione in Italia.

 

Di seguito il calendario degli appuntamenti che vedranno impegnato il poliedrico artista tra Sud e Emirati Arabi Uniti, in duo con Luca Ciarla, violinista e compositore dallo stile inconfondibile amato dalla critica internazionale. Festa di fine anno inoltre all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma con ospiti Franco Armino e Marina Comandini.

 

▪ 26/09/2025 – WOMAD South Africa, Cape Town (Sud Africa) (con Luca Ciarla)

▪ 27/09/2025 – WOMAD South Africa, Cape Town (Sud Africa) (con Luca Ciarla)

▪ 28/09/2025 – WOMAD South Africa, Cape Town (Sud Africa) (con Luca Ciarla)

▪ 02/10/2025 – The Fridge Warehouse, Dubai (Emirati Arabi Uniti) (con Luca Ciarla)

▪ 10/12/2025 – Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, Roma (Italia) (con Luca Ciarla, Franco Armino e Marina Comandini)

▪ 07/02/2026 – Teatro Salvini, Pieve di Teco, Imperia (Italia)

 

L’album registrato a New York

 

Pubblicato dall’etichetta discografica Visage Music, si tratta del primo album di inediti ad otto anni dalla pubblicazione del fortunato “Voltarelli canta Profazio” e due anni dopo “Planetario”, entrambi lavori premiati con la Targa Tenco come miglior album interprete rispettivamente nel 2016 e nel 2021.

 

Il cantautore calabrese presenta la sua nuova raccolta di canzoni registrata a New York da Marc Urselli (tre Grammy Award e collaborazioni con Lou Reed e Nick Cave) nello storico EastSide Sound di Manhattan e prodotta artisticamente e arrangiata dal pianista italiano di base a Los Angeles Simone Giuliani (al suo attivo produzioni con Andrea Bocelli e la London Symphony Orchestra). Il disco, che contiene dieci nuove tracce di cui otto canzoni in dialetto calabrese, una in italiano e un valzer strumentale, vede la presenza di musicisti di calibro internazionale quali Davin Hoff (contrabasso), Jake Owen (chitarre), Stéphane San Juan (batteria), Mauro Refosco (percussioni) e la partecipazione di Eleanor Norton (violoncello), Dough Wieselman (sassofono e clarinetto) e Amy Denio (voce).

 

L’album è accompagnato dai videoclip dei brani “Nun signu sulu mai”, girato nel quartiere Red Hook di Brooklyn e diretto da Giacomo Triglia (Brunori Sas, Jovanotti, Lucio Dalla, Måneskin), “Au cinéma”, diretto da Lele Nucera e realizzato con gli attori e le maestranze della Scuola Cinematografica della Calabria, e “Spremuta di limone”, diretto dal regista messicano Tony Gutierres (già al fianco del cantautore per i videoclip di “Canto mo” e “Scarpe rosse impolverate”) e girato all’Avana a Cuba.

 

Gli artisti

 

Peppe Voltarelli è un cantante, autore di canzoni, attore e scrittore. Attivo dal 1990 come fondatore, voce e leader de Il parto delle nuvole pesanti, band di culto del nuovo folk italiano. Da solista ha pubblicato sette album in studio, quattro colonne sonore e due concerti. Si è aggiudicato tre volte la Targa Tenco, con “Ultima notte a Malá Strana” nel 2010 come miglior album in dialetto, con “Voltarelli canta Profazio” nel 2016 e con “Planetario” nel 2021, entrambi come miglior album interprete. È stato attore protagonista e coautore del film “La vera leggenda di Tony Vilar” di Giuseppe Gagliardi, primo mokumentary italiano. Vanta collaborazioni con Claudio Lolli, Teresa De Sio, Silvio Rodríguez, Adriana Varela, Kevin Johansen, Sergio Cammariere, Otello Profazio, Roy Paci, Carmen Consoli, Bandabardò e Amy Denio. Un’attività concertistica da sempre intensa lo ha portato a suonare in 25 paesi in tutto il mondo e suoi dischi sono stati pubblicati in Europa, Argentina, Canada e Stati Uniti. L’ultimo lavoro, il disco “La grande corsa verso Lupionòpolis”, registrato a New York e pubblicato da Visage Music nel 2023, si è posizionato secondo nella classifica finale del Premio Tenco nella categoria miglior album in dialetto. Si è inoltre aggiudicato il Premio Nilla Pizzi nel 2023 e il Premio Loano nel 2024 come miglior album.

 

Luca Ciarla, violinista creativo e sorprendente, supera agilmente i confini tra i generi per tracciare un percorso musicale innovativo, una magica seduzione acustica in perfetto equilibrio tra scrittura e improvvisazione, tradizione e contemporaneità. Il suo stile inconfondibile lo ha portato ad esibirsi con successo in festival e rassegne concertistiche di jazz, classica e world music in più di 70 paesi al mondo: dal Montreal Jazz Festival al Performing Arts Centre di Hong Kong, dal Celtic Connections in Scozia al Festival Villa-Lobos di Rio de Janeiro, dal Melbourne Jazz Festival all’Opera di Dubai e all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Nel corso degli anni ha lavorato con artisti del calibro di Greg Cohen, Chris Jarrett, Daniele Sepe, Joshua Bell, Edgar Mayer, Daniele Scannapieco, Danilo Rea, Sylvain Gagnon, Anthony Fernandes, Luciano Berio, Andrea Piccioni, Meklit Hadero, Simone Zanchini, Marina Rei, Blaine Whittaker, Mimmo Locasciulli, Luciano Biondini, Fabrizio Bosso, Sergio Cammariere, Rodolfo Maltese, Paola Turci, Luigi Tessarollo, Ferruccio Spinetti, Mark Rush, Enrico Zanisi e Javier Girotto. Dopo aver registrato con varie etichette discograche, fonda la Violipiano Music, casa di produzione che si occupa della sua attività artistica.

 

Il tour è organizzato da Violipiano in collaborazione con Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi e CortoCorto.

Articolo PrecedenteBeethoven Acam, al via la 37esima edizione dei corsi di perfezionamento “Crotone in musica”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Galliacianò e l’Amendolea protagonisti su Rai 1: ‘Linea Verde’ fa tappa nei siti dell’Aspromonte Geopark

Poste Italiane: “Sede sostitutiva Carolei nell’ufficio postale di Viale Mancini a Cosenza, scelta organizzativa”

Lamezia, “Democracy Noir” dalla rassegna di mondovisioni al Civico Trame: il professore Gianluca Passarelli racconta Orbán e la crisi della democrazia in Ungheria

Cia Calabria: al via il bando per il Servizio Civile Agricolo

Reggio, finanziata la ristrutturazione della mensa del Convitto ‘T. Campanella’: intervento da oltre 400mila euro

Il messaggio del vescovo Parisi per l’inizio del nuovo anno scolastico: “Il successo dipende dalla qualità del riposo”

La Traversata della Riviera dei Cedri: un sogno lungo 25 km tra mare, sport e memoria

Nuovo anno scolastico, il messaggio del sindaco Fiorita: “Scuola presidio insostituibile”

La Dierre Basketball Reggio Calabria potenzia lo staff: Vitetta nuovo preparatore atletico

“Roccella in Comune”: “Non esiste modello da esportare, ma macerie amministrative”

Premio Bronzi di Riace 2025, concluse le selezioni preliminari: tre compagnie calabresi in finale

Reggio, Falcomatà difende i Portatori della Vara: “Custodi identitari di una tradizione che si tramanda da generazioni”

“Summer & Friend 2025”, musica e comunità nell’estate di Montepaone

Assoluzione per infiltrazioni mafiose: l’ex giunta Manna scrive al presidente Mattarella e al ministro Piantedosi

Vara della Madonna inclinata, è polemica tra Direzione dei Musei e Arcidiocesi. “Volata finale tribale e pericolosa”. La replica: “Nessun danno”

La Fidapa BPW Italy sezione di Cosenza presenta la 13ª edizione del Premio Brutium

Cosenza, Fondo di produttività 2024: a settembre l’erogazione ai dipendenti provinciali degli istituti contrattuali previsti

Il messaggio del sindaco Franz Caruso per l’inizio del nuovo anno scolastico: “Scuola fondamentale trampolino di lancio verso il domani”

Conclusa la nona edizione di Teatro d’aMare: a Tropea oltre 50 ospiti in tre giorni per un festival tra arte, inclusione e comunità

Elezioni in Calabria, appello del Comitato Fita Calabria: “I candidati alla presidenza assumano un impegno pubblico per lo sport”

Regionali, Innova Rende sostiene la lista Casa Riformista

Il Carnevale di Lamezia è già in cammino: riaperte le porte del Laboratorio dei Giganti dell’Allegria

Crtone, ok della Giunta comunale alla riqualificazione energetica del Palakro

Caputo a Baldino: “Pd-M5S hanno sempre governato sanità calabrese”

Nuovo anno scolastico, il messaggio del sindaco di Vaccarizzo Albanese agli studenti

Attestati di merito sportivo a Palazzo San Giorgio, Falcomatà: “Sport elemento imprescindibile nella formazione dei ragazzi”

Il Festival “Caudex – Visioni Letterarie” racconta la forza della fragilità con l’opera “Zero” di Annita Vitale

Nasce a Cosenza la Drama School: il teatro come esperienza, emozione e innovazione

Asp Croton, i sindacati Cgil Area Vasta: “No alla privatizzazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata”

Reggio, inaugurata la segreteria del consigliere regionale uscente Muraca

Provinciale 5, l’annuncio di Succurro: “A breve partiranno i lavori di consolidamento”

Garofalo ricorda la figura di don Pino Puglisi: “Testimonianza di coraggio e dedizione”

Sanità, Baldino (M5S) replica a Caputo: “Occhiuto e il suo cerchio magico fuggono dal merito, ma i calabresi meritano risposte”

Scuola, il Pd Calabria attacca Occhiuto: “Altera la realtà, la Calabria continua a spopolarsi”

Carolei (Cs), chiude temporaneamente per lavori l’ufficio postale. Il sindaco Iannucci: “Installare container per la continuazione del servizio”

Niente da fare per Mimmo Lucano: resta escluso dalle elezioni regionali

L’Asp di Cosenza difende il 112: “Tempi di risposta nella norma e servizio efficiente”

G.O.M. di Reggio Calabria, presentato il Progetto “Tobia-Dama”: percorsi dedicati per persone con disabilità cognitivo-comportamentale

i-fest International Film Festival, undici giorni di appuntamenti a Castrovillari e grande successo di pubblico

“Visioni dal Mondo”, menzione speciale per il docufilm “Nyumba”

Elezioni regionali del 5 e 6 ottobre: agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, marittimi, autostradali e aerei degli elettori

Gallo (M5S-Sinistra per Rende) presenta la proposta di delibera sul salario minimo comunale

Carabinieri scoprono piantagione di cannabis a Isola Capo Rizzuto (KR)

“Con la morte di Franco Arillotta Reggio Calabria perde uno storico appassionato ed un fine intellettuale innamorato della città”: il cordoglio del sindaco Falcomatà...

Calabria, “Data Room” As.Tro sulla dipendenza dal gioco: 135 persone in cura nella provincia di Cosenza, lo 0,02% della popolazione

Si insedia il nuovo comandante dei Carabinieri di Catanzaro, il colonnello Giovanni Pellegrino: “Focus sarà riservato a ogni tipo di criminalità”

Due cuccioli uccisi a fucilate a Cotronei (KR). LNDC Animal Protection denuncia e lancia un appello: “Chi sa parli”

Catanzaro, Costanzo: “Via Galeazzo di Tarsia: l’indifferenza del Comune e la rabbia dei residenti”

Per PolMeeting a Cosenza prestigiosi relatori provenienti da tutta Italia

Caputo a Baldino: “Padroni della sanità privata nelle liste di Tridico”

Scuola, Galati (Noi Moderati): “Proposte concrete per il futuro dei giovani calabresi”

“Match It Now”: settimana sensibilizzazione donazione cellule staminali emopoietiche e midollo osseo

Galati (Noi Moderati): “Scuola al via, le nostre idee e proposte per il futuro dei giovani”

Cosenza, scuole Misasi: avvio dell’anno scolastico nella recuperata sede storica della Banca d’Italia

Rosanna Mazzia inaugura la sede elettorale a Trebisacce

Crotone capitale della Restanza: storie, comunità e futuro nel Festival Ruggine & Oro

Centri estivi a Cinquefrondi: Amministrazione soddisfatta

Edilizia scolastica, FenealUil: da emergenza a priorità, subito un piano regionale

Inizio anno scolastico, gli auguri e gli auspici del presidente regionale SIPS Furgiuele

Slot truccate nella Piana di Gioia Tauro: sequestri e denunce

Al grido di “Pace” e “Free Palestine” si è chiuso il live di Patagarri e Bandabardò a Reggio Calabria

SuperEnalotto: a Scalea (CS) centrato un “5” da oltre 42mila euro

Nasce a Paola il Comitato Territoriale “Tirreno Cosentino per la Palestina”

Regionali: annullata la visita di Giuseppe Conte oggi in Calabria

Anno scolastico al via, il Comune di Rende vicino a studenti e docenti

Eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria

L’attesa è finita: Petrovic ha firmato per la Dierre

Regionali Calabria, Baldino (M5S): “Sanità usata come bancomat, non come diritto”

Avvio anno scolastico: gli auguri della Cisl di Cosenza

Impieri (FI): “Peperoncino Festival simbolo di identità e sviluppo”

Malara (Noi Moderati): “Con ‘Chiese Sicure, Comunità Vive’ trasformiamo l’assistenzialismo in partecipazione”

Occhiuto accoglie la possibile discesa in campo di Pier Silvio: “Nel nostro simbolo c’è ancora Berlusconi”. “Io il Meloni calabrese? Renzi mi ha fatto...

‘Calabria 2030 per Tridico’: “Occhiuto vuole Piersilvio Berlusconi leader di Forza Italia, sconfessa Tajani”

Sanità, Bevilacqua (Lega): “Non servono proclami ma azioni concrete”

Occhiuto a ‘La Verità’: “Tridico vuole precariato, con lui liturgie da Prima Repubblica”

“Casa Calabria 100”, Scarcella (FI): “Sarà svolta fondamentale per le aree interne”

Aree interne, AVS Reggio Calabria: “Mirabolanti promesse Occhiuto non sono credibili”

La scrittrice Sonia Serazzi protagonista di “A Palazzo con lo Scrittore”: chiusura col botto per la rassegna culturale a Rizziconi

Reggio, Onda Orange: “Urgente immaginare un futuro per la nostra città e costruire alternativa valida”

Motta San Giovanni (RC), la lettera agli studenti dell’assessore Malara per l’inizio del nuovo anno scolastico: “Credete in voi stessi”

Al via il Reggio Calabria FilmFest: si parte con il documentario dedicato alla figura di Giuseppe De Nava

Gerace inaugura il nuovo anno scolastico con l’apertura del plesso Merici Azzuria

Inizio nuovo anno scolastico, la lettera del sindaco Romeo: “Impegnatevi per conoscere le profonde radici di Vibo Valentia”

Regionali, Mattiani inaugura sede elettorale a Reggio Calabria

Il Festival Antonio Vivaldi prende il via con due serate d’eccezione tra San Giovanni in Fiore e Morano Calabro

Straface: “Anche su cubani Tridico spara cavolate, solo 3% via da missione”

Nardodipace (VV): assunzione operai e avvio progetto taglio diretto lotti boschivi comunali

Sanità, Tridico: “Chi ha fatto sfaceli deve andare a casa. La salute dei cittadini non deve avere un colore politico”

13ª Festa del Bocconotto: Mormanno celebra il dolce della tradizione

Reggina, segna il centravanti: Ferraro piega la Nissa e regala il primo successo, 1-0

Festa della Madonna della Consolazione, Marra: “Vibrazioni uniche che ci fanno sentire comunità”

Emergenza lupi sulla costa tirrenica cosentina: allevatori in difficoltà

Regionali: domani e dopodomani Giuseppe Conte in Calabria

Nuovamente fruibile la viabilità a Corso Telesio. Soddisfatto il sindaco Franz Caruso: “Realizzata un’opera di straordinaria importanza e valenza”

Falcomatà: «Il territorio metropolitano apre le porte alla bella realtà di “Casa Paese”»

Inizio Anno Scolastico: Il Sindaco di Lamezia Terme invia i migliori auguri agli studenti e a tutta la comunità educativa

Stop ai sacchi neri a San Ferdinando: si punta all’incremento della raccolta differenziata

Reggio Calabria, mare e un gruppo carico: Matteo Mancinelli vuole fare bene alla Domotek.

Leo Barberio (PD): “Inaccettabili le condizioni della Guardia Medica di Pallagorio, subito una sede alternativa”

Domani anche in Calabria sciopero del personale di Trenitalia

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook