Teatro in cammino: la Compagnia Vercillo porta la comicità di Eduardo in giro per la Calabria

È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni quello appena trascorso per la Compagnia Teatrale Vercillo di Lamezia Terme, impegnata in una doppia tappa del suo tour estivo. Sabato 26 luglio, il gruppo ha calcato la scena sul suggestivo lungomare di Siderno, mentre domenica 27 ha portato la propria arte a Curinga, regalando a entrambe le comunità un’ondata di risate e riflessioni con la commedia “Imbroglio porta Imbroglio”, liberamente tratta da Eduardo De Filippo e riadattata in vernacolo lametino.

Uno spettacolo che, tra equivoci, sogni e illusioni, racconta con sottile ironia e umanità la storia di Don Ferdinando Quagliuolo, padre di famiglia sopraffatto dai debiti, convinto di poter cambiare la propria sorte affidandosi ai numeri del lotto. Una girandola di imbrogli e fraintendimenti si snoda tra i personaggi, mostrando quanto spesso il desiderio di aggirare la realtà possa ritorcersi contro chi lo insegue. E alla fine, la morale è chiara: la vera ricchezza non è il denaro, ma la serenità familiare e i valori autentici.

Il teatro, in questo caso, non è solo intrattenimento, ma anche strumento di riflessione, linguaggio universale che parla alla coscienza e al cuore. Come ha sottolineato il regista Raffaele Paonessa,

“Quella che stiamo vivendo è un’estate all’insegna del teatro itinerante, che attraversa la Calabria per donare emozioni, raccontare storie di vita e sentimenti che sanno far sorridere ma anche riflettere. Ogni palco all’aperto, ogni piazza, ogni angolo di paese si trasforma in un crocevia di cultura, umanità e condivisione autentica.”

La tournée, tuttavia, non è stata priva di ostacoli. A Siderno, una tromba d’aria improvvisa ha messo a dura prova la tenuta scenica e logistica dell’evento. Ma proprio lì, la forza del gruppo si è manifestata in tutta la sua solidità: tra spirito di squadra, prontezza e passione, lo spettacolo è andato avanti, più forte del vento, confermando come il teatro sappia resistere anche alle tempeste.

A Curinga, invece, lo spettacolo si è aperto con un toccante minuto di silenzio in memoria di Giuseppe, vittima innocente della strada, e simbolicamente di tutti coloro che hanno perso la vita prematuramente. Un gesto semplice, ma profondo, che ha ricordato come il teatro, pur nella sua leggerezza, sia capace di farsi carico del dolore collettivo e di trasformarlo in memoria viva.

La tournée estiva della Compagnia Vercillo prosegue ora con il prossimo appuntamento fissato per domenica 4 agosto a Jacurso, dove la magia del teatro tornerà a illuminare una nuova serata calabrese, portando con sé il sorriso, il dialetto, i valori e la bellezza del teatro amatoriale.

Perché, come dimostra ogni scena calcata con dedizione, “chi semina teatro, raccoglie umanità”.