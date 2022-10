Festival Rapsodie Agresti /Calabriae OperaMusica Festival: gli eventi del 22 e del 23 ottobre

Un violino Stradivari originale suonato dal M° Lorenzo Meraviglia sarà il protagonista assoluto del Concerto “Uno stradivari per la gente” che si terrà all’Auditorium Lucianum di Reggio Calabria sabato 22 ottobre alle ore 19. Domenica 23 alle ore 18 al Centro Ace di Pellaro concerto dei polistrumentisti Gino Mattiani e Alessandro Calcaramo.

Dopo il positivo debutto del Festival lo scorso mercoledì con il concerto “Salve Regina” eseguito mercoledì nella Chiesa di San Luca Evangelista di Reggio Calabria proseguono in città gli appuntamenti del Festival, inseriti nel contesto del Progetto ReggioFest sostenuto dal Comune di Reggio Calabria e dal Ministero della Cultura.

Sabato 22 ottobre alle ore 19 all’Auditorium Lucianum di Reggio Calabria (Via Monsignore De Lorenzo , 30) il Festival propone il concerto “Uno Stradivari per la gente” dell’Accademia Concertante d’Archi di Milano. Particolarità assoluta del concerto è la presenza dell’originale violino Omobono Stradivari 1730/40, utilizzato durante la performance al fine di diffondere e valorizzare la conoscenza della maestria costruttiva del più grande liutaio di tutti i tempi, un grande vanto della cultura italiana nel mondo.

Il concerto rappresenta un’occasione unica, per il pubblico, per poter ascoltare il suono di uno strumento divenuto ormai “mitico”: per dare ai suoi violini l’impareggiabile acustica che ancora li rende pezzi unici e inimitabili, Antonio Stradivari sottoponeva il legno a un trattamento completamente diverso da quelli conosciuti dalle generazioni successive di liutai, tanto che i ricercatori tentano da decenni di scoprire il segreto del suono dei suoi strumenti e della loro capacità di resistere in modo eccezionale all’usura del tempo, sottoponendo a diverse indagini alcuni minuscoli campioni del loro legno prelevati durante gli interventi di manutenzione e restauro.

Il violino Omobono Stradivari 1730/40 sarà suonato dal M° Lorenzo Meraviglia in duo, per l’occasione, con il M° Davide Cervi al violoncello.

Lorenzo Meraviglia è il giovane talento emergente che per le sue qualità artistiche e le sue doti di virtuoso del violino è stato identificato dall’Accademia Concertante d’Archi di Milano, di cui è spalla dell’orchestra, quale protagonista del progetto “Uno Stradivari per la Gente.

Domenica 23 Ottobre alle ore 18 al Centro Ace di Medicina Solidale di Pellaro sarà di scena la musica popolare con il Concerto di Gino Mattiani (tastiera, fisarmonica, fiati e voce) e Alessandro Calcaramo (chitarra classica e mandolino ), due straordinari polistrumentisti con alle spalle diverse collaborazioni in progetti artistici multidisciplinari e conosciuti e apprezzati dal pubblico anche per la loro esperienza nei gruppi dei Mattanza e Corde libere.

Le prime proposte del Festival a Reggio Calabria sottolineano la volontà dei Direttori Artistici , Domenico Gatto e Renato Bonajuto, di far dialogare musica classica e della tradizione popolare per creare momenti di incontro e di ricerca, percorsi coinvolgenti e inclusivi che siano fruibili da un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo.

22 Ottobre 2022 – ore 19

Uno Stradivari per la gente

Auditorium Lucianum – Via Monsignore De Lorenzo , 30 – Reggio Calabria