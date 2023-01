Da domani nelle edicole di tutta Italia il volume “La ‘ndrangheta” di Anna Sergi

Si intitola “La ‘ndrangheta” il quarto volume della collana “Mafie”, pubblicata dalla “Gazzetta dello Sport” con il supporto del “Corriere della Sera”, e da domani sarà nelle edicole di tutta Italia. Autrice di questo volume è Anna Sergi, professoressa ordinaria di criminologia all’Università di Essex, nel Regno Unito, ma nata e cresciuta un Calabria, la quale si occupa particolarmente del fenomeno ‘ndrangheta in Italia e nel mondo.

“La ‘ndrangheta”, è scritto un una nota, è un volume snello, pensato per essere introduttivo dell’argomento, nato da un progetto editoriale della professoressa Barbara Biscotti che ha scelto la studiosa calabrese in quanto era venuta a conoscenza dei suoi lavori di ricerca. Negli ultimi anni, infatti, Sergi ha pubblicato numerosi saggi su riviste scientifiche ma anche libri riguardanti in particolare la mobilità della ‘ndrangheta, in Australia, in Canada, negli Stati Uniti, e ha fatto soprattutto ricerca in Calabria, scrivendo di minori e mafia e di intrecci tra massoneria deviata e cosche.

Tutto analizzato con le lenti della criminologia. «Questo libro – ha dichiarato Anna Sergi – intende raccontare brevemente la storia della ‘ndrangheta; la mobilità all’estero ma anche in Italia delle ‘ndrine; i mercati illeciti e quelli leciti dei clan; e infine i rapporti con il territorio calabrese con tutto ciò che di contraddittorio ci può essere».