Il silenzio irreale della platea, rotto solo dal tintinnio assordante delle chiavi agitate in aria. È così che gli studenti del Liceo Classico “Bernardino Telesio” hanno risposto all’appello di Gino ed Elena Cecchettin: niente minuti di silenzio, ma rumore. Un rumore collettivo per dire basta alla violenza di genere.

Nella mattinata del 28 novembre, al Cinema Citrigno di Cosenza, l’istituto guidato dal dirigente scolastico Domenico De Luca ha celebrato la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con la proiezione di Se domani non torno, il film dedicato a Giulia Cecchettin. Una pellicola commovente che sceglie di raccontare Giulia, una ragazza come tante in sala, piena di sogni, entusiasmo e ambizioni, lasciando volutamente fuori campo la figura del carnefice. Un carnefice che la stessa famiglia Cecchettin ha definito non un “mostro”, inteso come eccezione avulsa dalla realtà, bensì il prodotto di una società patriarcale che rende incapaci di riconoscere e gestire le proprie emozioni.

Ad aprire la visione è stato il videomessaggio di Gino Cecchettin, rivolto direttamente ai ragazzi: un lavoro difficile da realizzare, ha spiegato il padre di Giulia, ma necessario per offrire alle famiglie e ai giovani gli strumenti per individuare i fattori di rischio e i segnali di una relazione malsana prima che sia troppo tardi.

Al termine della proiezione, dopo la scarica emotiva della sala, il confronto si è spostato sul palco con gli interventi istituzionali e delle esperte.

«Questa è la giornata più rappresentativa del nostro programma perché siamo di fronte a un’emergenza educativa che richiede interventi mirati di educazione affettiva nelle scuole», ha dichiarato il dirigente Domenico De Luca, sottolineando come l’istituto lavori quotidianamente attraverso poesia, musica e arte per formare i giovani alla sensibilità e alla bellezza. Richiamando i suoi incontri di orientamento con le classi quinte, il preside ha posto l’accento sulla distinzione tra valori e bisogni: «La gelosia non è un valore, il vero valore è la fiducia. Il bisogno di amare ed essere amati non è assoluto, ma va subordinato al rispetto e alla libertà». De Luca ha infine ribadito l’importanza di chiamare i fenomeni con il loro nome, parlando correttamente di femminicidio di fronte a squilibri fisici, sociali e culturali che rendono le donne più vulnerabili, e ha invitato i ragazzi a cogliere tempestivamente i campanelli d’allarme, avvalendosi anche del supporto dei centri antiviolenza.

Proprio sull’importanza del linguaggio e della decostruzione culturale si è soffermata Giovanna Vingelli, ricercatrice di Studi di Genere all’Università della Calabria: «La parola “patriarcato” dà fastidio perché rende visibile una struttura culturale in cui siamo immersi, la cui radice sta nell’idea che le donne, per natura, non siano autonome né pienamente libere». La Vingelli ha invitato gli studenti a riconoscere le resistenze quotidiane al cambiamento, dai social network alle battute negli spogliatoi, fino al giudizio verso un’amica che esce dagli schemi, ricordando quanto siano recenti le conquiste normative italiane: «Fino al 1975 esisteva la figura giuridica del pater familias, fino al 1981 il delitto d’onore e solo nel 1996 la violenza sessuale è diventata un reato contro la persona e non più contro la morale pubblica». Il problema, ha concluso, non è la differenza in sé, ma l’aver agganciato alle differenze delle aspettative che generano sessismo, razzismo e omofobia.

A portare l’esperienza sul campo è stato il Centro Antiviolenza “Roberta Lanzino”. La psicologa Erica Gallo ha invitato i ragazzi a spostare lo sguardo oltre lo stereotipo della violenza fisica: «Spesso immaginiamo volti tumefatti e mura domestiche lontane, ma la violenza si annida in ciò che chiamiamo amore, nel partner che dovrebbe proteggere. Amare non è mai mettere o sentirsi in gabbia: le donne vengono punite quando diventano libere, quando sono “troppo vive”». Da qui l’appello all’educazione affettiva e alla cura del linguaggio: «Se una parola non la nominiamo, non esiste; e se non esiste non la pensiamo e non la agiamo. Chiediamoci sempre: come sto in questa relazione? L’altro gioisce dei miei successi o limita la mia libertà?».

Sulla prevenzione e sul ruolo degli adulti è intervenuta l’avvocata Chiara Gravina del Centro Lanzino: «I ragazzi sono spesso più avanti di noi nel linguaggio e nella tensione verso la parità di genere, ma noi adulti dobbiamo parlare di questi temi con competenza. Il nostro centro non si occupa di femminicidio perché lavora per prevenirlo. Non siamo necessariamente un luogo di denuncia, ma l’inizio di un percorso di consapevolezza». Gravina ha infine invitato gli studenti a visitare la nuova sede del centro, dotata di un’area di accoglienza riservata e di una biblioteca che raccoglie proprio i testi sul patriarcato studiati dopo la tragedia dallo Gino Cecchettin.

Il momento più autentico della mattinata è arrivato dal microfono passato tra le file della platea, dove gli studenti hanno trasformato l’emozione in consapevolezza critica.

«Mi ha colpito moltissimo il discorso di Elena, la sorella di Giulia: è riuscita a dire ad alta voce ciò che nessuno aveva mai avuto il coraggio di dire. Devo ancora metabolizzarlo», ha raccontato uno studente. Gli ha fatto eco una compagna, che si è rispecchiata nel ruolo di sorella maggiore: «Ci crescono tutte nello stesso “girone rosa”, insegnandoci a essere carine, a truccarci e a non fare sport pericolosi. Stimo profondamente Elena per aver alzato la testa e aver smesso di fingere che tutto questo sia normale».

Una critica agli stereotipi vissuti sulla propria pelle è arrivata anche da un’altra studentessa del Telesio: «Seguo da sempre uno sport considerato maschile, il calcio, ma non ho mai trovato vera inclusione. Nonostante esistano squadre femminili a livello nazionale, le scuole calcio e il mondo scolastico in generale faticano ancora a favorire la partecipazione delle ragazze».

Al termine dell’incontro, l’uscita dal Cinema Citrigno non ha avuto il sapore di una semplice mattinata fuori dall’aula, ma quello di una presa di coscienza collettiva: il rumore delle chiavi del Telesio è diventato l’impegno di un’intera comunità scolastica a non restare più in silenzio.