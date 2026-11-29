Grande partecipazione di pubblico alla giornata inaugurale della seconda edizione del CO.RO FILM FEST – “Voci dal Sud”, la rassegna cinematografica organizzata da IMMAGINAZIONE APS, con il sostegno del Comune di Corigliano-Rossano, nell’ambito del CO.RO Family Fest, e con la direzione artistica di Erminia Madeo.

La manifestazione, dedicata alla valorizzazione dei registi e degli autori provenienti dal Sud Italia, ha preso il via sabato 28 novembre con un doppio appuntamento: in mattinata presso il Teatro della Cittadella dei Ragazzi, dedicato agli studenti, e nel pomeriggio presso lo Spazio Reale Mutua, aperto alla cittadinanza.

Protagonisti della prima giornata i registi Jonathan Elia e Antonio La Camera, rispettivamente con i cortometraggi Thanks for Your Service, vincitore del Premio OBE come Miglior Branded Short Film a Cortinametraggio 2026, e Primo Sangue, premiato nelle sezioni Corto in Calabria e Point of Return al Calabria Movie Film Festival 2026. Entrambe le opere hanno ricevuto una menzione speciale al CO.RO FILM FEST.

Ad arricchire la giornata, la partecipazione di una delegazione dell’Aeronautica Militare, guidata dal Colonnello Fabio D’Alessandro, intervenuta in occasione della proiezione di Thanks for Your Service, cortometraggio prodotto da Baluma Productions e dall’Aeronautica Militare.

Le proiezioni sono state accompagnate da incontri e dibattiti con gli autori, moderati dalla direttrice artistica Erminia Madeo, offrendo al pubblico e agli studenti un’occasione di confronto sui linguaggi cinematografici e sulle tematiche affrontate dalle opere.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

La rassegna proseguirà sabato 12 dicembre con i cortometraggi Una notte ancora di Carmelo Segreto, vincitore del Premio del Pubblico all’Ortigia Film Festival 2025, ed E-I-E-I-O di Noemi Arfuso, vincitore del Premio al Miglior Cortometraggio nella sezione SIC@SIC della Settimana Internazionale della Critica di Venezia 2026. Dopo gli appuntamenti mattutini riservati alle scuole presso il Teatro della Cittadella dei Ragazzi, le proiezioni aperte al pubblico si terranno alle ore 17:00 e alle ore 18:00 presso lo Spazio Reale Mutua.

La serata conclusiva si terrà domenica 20 dicembre, alle ore 18:00, presso il Centro d’Eccellenza dell’area urbana di Corigliano, con la proiezione del cortometraggio Tutte o nessuna di Giovanni Battista Algieri e Jonathan Elia, presentato lo scorso settembre nell’ambito del Venice Production Bridge dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Il CO.RO FILM FEST conferma così il proprio impegno nella promozione della cultura cinematografica sul territorio, creando occasioni di incontro tra autori, nuove generazioni e cittadinanza.