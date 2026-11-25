«La nomina di Giuseppe Citrigno nella Commissione nazionale di esperti per i contributi selettivi del cinema riconosce l’esperienza maturata alla guida di Anec Calabria e la conoscenza diretta delle problematiche del comparto cinematografico regionale». Così Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria e di Confindustria Catanzaro, assieme al vicepresidente nazionale di Confindustria, Natale Mazzuca, e ai presidenti delle sedi territoriali di Cosenza, Giovan Battista Perciaccante, di Crotone, Mario Spanò, di Vibo Valentia, Rocco Colacchio e di Reggio Calabria, Domenico Vecchio dopo che nella giornata di ieri il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha inteso inserire l’imprenditore cosentino tra i 27 esperti che compongono le due Commissioni incaricate di valutare i progetti cinematografici e audiovisivi destinatari dei contributi selettivi e le iniziative di promozione del settore.

Per Unindustria, Citrigno saprà portare «un contributo utile al lavoro della Commissione, nell’interesse del settore a livello nazionale. Il riconoscimento da parte del Ministero della Cultura è l’ennesima conferma della qualità delle professionalità che la Calabria sa nei più diversi settori imprenditoriali».

A Giuseppe Citrigno vanno gli auguri di buon lavoro di Unindustria Calabria.