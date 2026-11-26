“Comunico le dimissioni irrevocabili da direttore sportivo della Us Vibonese Calcio. Riservandomi una più approfondita analisi nei prossimi giorni, ho ritenuto opportuno farmi da parte considerato che non ci sono più i presupposti per continuare a causa di divergenze con la società, pur se nel momento in cui la squadra sta attraversando un periodo straordinario. A mister Marra, al suo staff e alla squadra, rivolgo un grosso in bocca al lupo”.

Lo rende noto lo stesso Fabrizio Maglia, attraverso una nota stampa.