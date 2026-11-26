Seguire la propria squadra non significa più soltanto andare allo stadio o aspettare gli highlights a fine giornata. Anche per i tifosi calabresi la partita passa ormai da smartphone, smart tv e piattaforme digitali, che portano in diretta tutte le categorie in cui sono impegnati i club della regione, dalla Serie B alla Serie D.

Con la visione sono cambiate anche le abitudini di chi guarda. Durante la gara c’è chi controlla formazioni e statistiche sulle app ufficiali, chi segue i risultati degli altri campi con le notifiche in tempo reale, chi commenta ogni azione sui social e chi tiene d’occhio le quote delle scommesse online per leggere l’andamento della partita. Ne nasce un’esperienza più interattiva, in cui il tifoso non si limita a guardare ma confronta numeri, prestazioni e andamento del campionato.

Catanzaro, la Serie B tra DAZN e LaB Channel

Il Catanzaro è l’unica calabrese nel campionato cadetto, che ha aperto la stagione 2026/27 il 21 agosto con la trasferta di Vicenza. Le partite dei giallorossi, come tutte quelle della Serie BKT, vanno in diretta su DAZN e su LaB Channel, il canale ufficiale della Lega B. LaB Channel si attiva in abbonamento come canale aggiuntivo su Amazon Prime Video oppure sulla piattaforma OneFootball TV. DAZN, inoltre, propone ogni giornata una partita del campionato visibile gratuitamente.

Cosenza e Crotone, la Serie C in diretta su Sky e NOW

Cosenza e Crotone giocano entrambe nel girone C della Serie C, un campionato che negli ultimi anni ha guadagnato molta visibilità. Tutte le 1.143 partite della stagione, compresi playoff, Supercoppa e Coppa Italia, sono trasmesse da Sky e in streaming su NOW, grazie a un accordo con la Lega Pro valido fino al 2027/28. Chi segue i rossoblù al Marulla o i pitagorici allo Scida può quindi rivedere ogni gara, in casa e in trasferta, da qualsiasi dispositivo.

Reggina, Vibonese e le calabresi della Serie D

La quarta serie è la categoria con più squadre calabresi. Nel girone I giocano Reggina, Vibonese, Sambiase, Vigor Lamezia e Digiesse Praiatortora, protagoniste di una lunga serie di derby regionali. Tra queste spicca la Reggina, club che in passato ha disputato diverse stagioni in Serie A e che oggi prova a riportare il grande calcio sulla sponda calabrese dello Stretto. Anche qui lo streaming ha cambiato le cose: la Lega Nazionale Dilettanti trasmette alcune gare in diretta sul proprio canale YouTube e su Vivo Azzurro TV, la piattaforma digitale della Federcalcio, accessibile da app e da sito con una registrazione gratuita.

Un tifo che non conosce più distanze

Per chi tifa in Calabria la mappa è ormai completa. Dal Ceravolo al Granillo, passando per Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, ogni categoria ha una piattaforma che la racconta in diretta. Lo stadio resta l’emozione più autentica, ma oggi anche chi vive lontano dalla regione per studio o lavoro può seguire la propria squadra in tempo reale con pochi tocchi sullo schermo, senza perdere neppure un minuto della stagione.