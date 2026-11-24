Cassano, sessant’anni di passione, sport e identità cassanese. Nel mese di novembre del lontano 1966, ma per molti il ricordo è attuale quasi dietro l’angolo, come se fosse passato da pochi mesi, allo stadio comunale “De Rosis” di Rossano Calabro, allora si chiamava così il centro jonico, il Cassano Calcio esordiva ufficialmente nei campionati organizzati dalla Figc. Quegli attimi sono rimasti impressi nella mente di Peppino Martire, giocatore di quella squadra, dirigente bancario ora in pensione, che racconta quell’inizio calcistico che diventò storia, e che ancora oggi va avanti con calciatori e dirigenti diversi naturalmente, allo stadio “Toscano” e nei rettangoli di gioco dell’intera Calabria. Corsi e ricorsi storici, cambiano gli attori, ma non la voglia di lottare e vincere per i colori sociali di Cassano. “Io c’ero, ci racconta Martire, non avevo compiuto ancora 16 anni, ma ricordo l’emozione, l’orgoglio, e l’entusiasmo di un gruppo di giovani che diede vita a una storia sportiva destinata a segnare generazioni di cassanesi”. Tra i capitoli più importanti di questa lunga avventura, restano indelebili i tre anni giocati in Serie D, allora Interregionale, che hanno regalato alla città delle Terme, emozioni indimenticabili e il prestigio di confrontarsi con realtà calcistiche di livello nazionale. Sessant’anni dopo, tutta Cassano e anche altre zone dell’Alto e Basso jonio e della Sibaritide, che avevano “ceduto” alla squadra elementi di spicco, ricordano con gratitudine, tutti i calciatori, dirigenti, allenatori che si sono succeduti, sostenitori e i tifosi, sempre numerosi e presenti ad incitare sugli spalti, i propri beniamini, che hanno scritto la storia, calcando e vivendo il terreno di gioco del “Pietro Toscano”, portando sempre in alto con orgoglio e fierezza, i colori societari. “Sono stati anni belli, conditi di sacrifici e sudori, di attaccamento alla maglia e voglia di far bene. Eravamo una famiglia, amici veri, ci volevano bene e con molti intratteniamo ancora rapporti di fratellanza e sincera amicizia”, ha detto Giuseppe Gentile, Cavaliere delle Repubblica, roccioso difensore, originario e nativo di Amendolara ma acquistato dal Cassano, altro componente di quella squadra che ben rievoca i bei tempi andati, e insegna l’amore vero per il calcio e lo sport, lontano da ogni forma di violenza, alle nuove generazioni. Rosa in foto: in piedi da sx, Selvaggi, l’arbitro, Greco, Chiellino, Martire, Costantino, Parrilla, La Rocca, Gentile, Messina, Napolitano. Accosciati da sx, Corrado, Buonfrate, Strigari, Bria, Russo, Golia.