Fwd: L’attesa è finita: la T&T Royal Lamezia pronta a dare il via alla nuova stagione

Il countdown è finalmente giunto al termine: il 26 agosto segnerà l’inizio di una nuova avventura per la T&T Royal Lamezia.

Con un entusiasmo palpabile tra le giocatrici, la squadra si prepara ad avviare gli allenamenti sotto la guida del nuovo mister Gigi Mardente, il quale ha l’importante compito di guidare le atlete verso nuovi traguardi.

La scelta di Mardente rappresenta un passo significativo per la T&T Royal Lamezia. Con la sua esperienza e visione strategica, il mister è pronto a infondere nuove energie e idee nella squadra. I suoi metodi di allenamento, uniti alla passione per il calcio a 5, promettono di valorizzare il talento delle ragazze e di creare un gruppo affiatato e competitivo.

In questo contesto di rinnovamento, la T&T Royal Lamezia lancia anche la sua campagna socio sostenitore, invitando tutti gli appassionati del calcio a 5 a unirsi e sostenere la squadra. Questa iniziativa mira a rafforzare il legame tra la squadra e la comunità, creando un vero e proprio “team” che superi il campo di gioco. Non è solo lo sport a caratterizzare questo inizio di stagione: la sostenibilità è un tema centrale che la T&T Royal Lamezia intende affrontare con serietà.

Gli sponsor hanno sposato pienamente il progetto di sostenibilità, lavorando per implementare azioni significative all’interno delle loro aziende, contribuendo a un futuro più consapevole e responsabile. In un mondo sempre più attento alle sfide ambientali e sociali, la sostenibilità si fa strada anche nel panorama sportivo.

I vantaggi della sostenibilità nel settore sportivo sono molteplici:

– Benefici ambientali: riduzione dell’impatto ambientale attraverso misure come la diminuzione del consumo di energia e acqua, la gestione dei rifiuti e la promozione della mobilità sostenibile.

– Benefici sociali: promozione dell’inclusione sociale, dell’istruzione e della salute, garantendo l’accessibilità agli impianti sportivi e incentivando l’educazione fisica.

– Benefici economici: miglioramento dell’efficienza economica dell’attività sportiva attraverso la riduzione dei costi operativi e il potenziamento dell’immagine del marchio.

La T&T Royal Lamezia non è solo una squadra; è una famiglia che lavora insieme per raggiungere obiettivi ambiziosi.

Non resta dunque che segnare il 26 agosto sul calendario e venire a supportare la T&T Royal Lamezia in questa nuova avventura. Insieme, possiamo scrivere una stagione indimenticabile, ricca di emozioni, successi e, soprattutto, passione per il calcio a 5 femminile.