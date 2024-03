Catanzaro, Critelli (Nuova Genesi): “Domani riempiamo gli spalti del Ceravolo per le Aquile Imperiali”

“Poche ore ci dividono da una nuova prestazioni delle Aquile Imperiali, squadra che distribuisce ormai da più di 2 anni emozioni fin a fare piangere di gioia noi tifosi .

Specialmente chi come me veniva portato da piccolissimo allo stadio dal proprio padre che da allora ha infuso nel sottoscritto un amore viscerale che puo capire chi come me ,che ha una passione inguaribile dei colori giallo rossi.

Ed allora domani riempiamo gli spalti del Ceravolo facciamo parlare di noi tutti i Mass media della passione , dell’amore, della correttezza che abbiamo, anche verso i colori della nostra squadra che porta i colori della citta’ capoluogo di regione .

Soffiando il pallone in rete ed esultando tutti insieme per una nuova impresa dei nostri beniamini ,che oggi piu che mai ,sono anche un riscatto sociale alle grandi difficoltà che si stanno affrontando.

RIEMPIAMOLO”.

Lo afferma in una nota Andrea Critelli, vice presidente del movimento politico Nuova Genesi.