Comune di Locri: “Confermiamo dimissioni di Giuseppe Mollica dall’incarico di presidente”

“In merito alla situazione dell’A.C. Locri 1909, si conferma la ricezione di una PEC alle 14:13 del 07/07/2023 da parte dall’Avv. Giuseppe Mollica ed inviata all’Ufficio Protocollo del Comune di Locri (acquisita con n°18894), con allegate le proprie dimissioni dall’incarico di Presidente e dal direttivo sociale, insieme ai contratti stipulati con staff e calciatori per l’anno 2022-23, e comunicazione di consegna della squadra nelle mani del Sindaco di Locri Giuseppe Fontana. L’Amministrazione Comunale rimane in attesa di ricevere l’elenco dettagliato di debiti e crediti con relative ricevute di pagamento.

La stessa Amministrazione, che in questo periodo turbolento ha sempre cercato di trovare il giusto modo per far dialogare le parti interessate a cedere e ad acquisire, con l’obiettivo di non disperdere il patrimonio tecnico e sportivo amaranto, apprende con sorpresa la decisione dell’Avv. Mollica maturata quest’oggi, soprattutto perché i tempi per l’iscrizione si riducono ancor di più, e allo stesso tempo rivolge un accorato appello a imprenditori e professionisti della città interessati a rilevare il titolo sportivo, che possano farlo nel più breve tempo possibile”.

Lo comunica in una nota il Comune di Locri.