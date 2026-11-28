Si è conclusa con grande successo la tre giorni dedicata alle celebrazioni per la fondazione del Soroptimist International Club Vibo Valentia, 176° Club dell’Unione Italiana dell’associazione globale di donne professioniste impegnate nella promozione dei diritti umani, del potenziale femminile e dell’uguaglianza di genere. ​L’evento, promosso dal Club di Lamezia Terme, ha goduto dei patrocini istituzionali del Comune di Vibo Valentia e della Provincia di Vibo Valentia. Il momento culminante della manifestazione si è svolto nella splendida cornice di Palazzo Gagliardi, dove ha avuto luogo la solenne Cerimonia di Fondazione e la consegna della Charte da parte di Giovanna Guercio, Vice Presidente della Federazione Europea, alla presenza di Lucia Taormina, Presidente dell’Unione Italiana, e della Presidente del nuovo Club di Vibo Valentia, Tiziana Corallini. Alla cerimonia hanno preso parte anche Sara Galgani, Presidente del Comitato Estensione, e la Governor Alessandra Alaimo.

​Nel suo intervento di insediamento, la Presidente fondatrice Tiziana Corallini ha richiamato il valore simbolico della data, a ottant’anni dal primo voto femminile in Italia nel 1946, e l’identità storica di una città che ha saputo mutare nel tempo restando fedele a sé stessa, da Hipponion e Valentia a Monteleone fino a Vibo Valentia. “Spesso, in questi mesi, mi è stato chiesto: perché un club Soroptimist a Vibo? Semplicemente: perché non c’era, e siamo certe che possa essere utile – ha sottolineato Corallini, rivolgendo un ringraziamento al Club di Lamezia Terme – e in particolare alla madrina Concetta Giglio e alla presidente Luigina Pileggi – per aver sostenuto fin dall’inizio il progetto”.

​Richiamando il significato originario del nome Soroptimist (sorores ad optimum, sorelle verso il meglio) e il valore della rete tra le 28 socie fondatrici – avvocate, notaie, insegnanti, dirigenti scolastiche, un medico, una psicologa, commercialiste, imprenditrici, funzionarie pubbliche, una critica d’arte e un’assistente sociale – la Presidente ha delineato le prime direttrici d’azione del Club intorno a tre verbi: ascoltare, sostenere e prendersi cura.

“Ascoltare e proteggere – ha spiegato Corallini – con l’adesione alla campagna internazionale Orange the World per il contrasto alla violenza di genere, l’avvio dei progetti Leggi i segnali, Stop al cyberbullismo e corsi di difesa personale per le studentesse, ma anche l’obiettivo di realizzare a Vibo Valentia “Una stanza tutta per sé” per le donne vittime di violenza, un’aula di ascolto protetto per i minori in Tribunale e Right Light per illuminare le aree percepite come meno sicure”. ​Far crescere le ragazze, prosegue la presidente, “previsti percorsi nelle scuole a partire da “Educare a… Contare” (in collaborazione con Consob) per l’educazione finanziaria, il sostegno ai giovani talenti musicali femminili, iniziative per la leadership e la formazione (incluso il bando SDA Bocconi per giovani laureate)”. E ancora “la promozione della prevenzione oncologica e degli screening, il progetto “Nessuna donna sola” a supporto dei percorsi di procreazione medicalmente assistita, “Una culla per la vita” in ospedale e I primi mille giorni accanto alle mamme, oltre alla tutela della Costa degli Dei con giornate di cura delle spiagge insieme alle scuole e sensibilizzazione sul rischio idrogeologico”.

​”Questa sera non siamo ospiti di una cerimonia: siamo un nuovo capitolo di una storia lunga più di un secolo: quella del Soroptimist”, ha concluso Tiziana Corallini, richiamando il motto della Presidente nazionale Lucia Taormina, “Vola solo chi osa”: “Noi abbiamo provato a osare. Adesso dobbiamo imparare a volare: lo faremo con impegno, e lo faremo insieme”.

​Le 28 socie fondatrici del Club di Vibo Valentia rappresentano un’ampia ed eccellente varietà di competenze professionali del territorio: Assunta Achille, Maria Teresa Albano, Antonella Bardari, Vera Bilotta, Veronica Bilotta, Maria Angela Calzone, Maria Stella Calzone, Domenica Chiarello, Tiziana Corallini (Presidente), Aurora D’Amato, Tiziana Furlano, Maria Giovanna Irene Fusca, Paola Imeneo (Delegata), Ilaria Marino (Program Director), Filippina Mastrantuoni (Segretaria), Michela Mercadante, Armanda Ilaria Miceli, Francesca Napoli, Maria Teresa Ortona, Graziella Pagliaro (Delegata), Brunella Patania, Marina Patrizia Petrolo, Annunziata Restuccia, Caterina Ricciuto (Tesoriera), Beatrice Romano, Maria Antonella Romano (Vice Presidente), Teresa Saeli e Luisa Vitale.

​Il Club di Vibo ha già attivato sul territorio vibonese la campagna internazionale Orange the World, avviando ufficialmente progetti di sviluppo, solidarietà e valorizzazione sociale sul territorio in dialogo con istituzioni, scuole, associazioni e realtà locali.