Centinaia di studenti, una scuola intera che si mobilita, istituzioni, campioni e una straordinaria rete di eccellenze. Sport, cultura e territorio insieme per una grande sfida educativa che diventa prototipo regionale e nazionale.
Un inizio travolgente, emozionante, semplicemente straordinario. Di quelli che lasciano il segno e fanno già immaginare la bellezza del percorso che verrà.
Ha preso ufficialmente il via oggi, 26 novembre 2026, nell’Aula Magna del Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, il progetto di Formazione Scuola-Lavoro “Oltre la rete – Sport, parole, territorio: a scuola di vita e di futuro”, ideato e promosso dalla Società Dante Alighieri – Comitato di Tropea, in sinergia con il Liceo Capialbi, la Scuola Regionale dello Sport del CONI Calabria e la Tonno Callipo Calabria Volley.
Un esordio incredibile, carico di emozioni e di quella contagiosa energia che nasce quando realtà diverse scelgono di condividere un grande sogno: investire sui giovani e costruire insieme il futuro.
Le istituzioni al fianco delle nuove generazioni
A conferire particolare valore istituzionale all’iniziativa, la significativa presenza della Prefettura di Vibo Valentia, rappresentata dal Viceprefetto Maria Luisa Greco.
Il progetto gode del prestigioso patrocinio del Consiglio regionale della Calabria e della Provincia di Vibo Valentia. Particolarmente graditi gli auguri di buon lavoro espressi dal Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo.
Un importante riconoscimento del valore educativo e sociale dell’iniziativa, che testimonia l’attenzione delle istituzioni verso un progetto capace di mettere in rete le eccellenze del territorio al servizio delle nuove generazioni.
Una squadra di eccellenze per una grande sfida educativa
A coordinare il progetto Titti Rando, Presidente della Dante di Tropea, ideatrice di un percorso innovativo che punta a trasformare lo sport, assieme ai partner, in una straordinaria esperienza culturale, educativa, professionale e umana.
La direzione scientifica è affidata a Tino Scopelliti, Presidente del CONI Calabria e della Scuola Regionale dello Sport, con il prezioso contributo di Carmelo Sestito, Presidente del Comitato Regionale FIPAV Calabria.
Una rete di competenze, professionalità e passioni che conferisce al progetto una straordinaria forza educativa.
Il Liceo Capialbi: una scuola intera che si mobilita
Un ruolo centrale nella realizzazione del progetto è quello del Dirigente scolastico Antonello Scalamandrè, che ha accolto e condiviso con entusiasmo questa innovativa proposta formativa, confermando la vocazione del Liceo Capialbi a essere una scuola aperta al territorio, alle esperienze e alle nuove opportunità di crescita.
Fondamentale il contributo dei professori Nicola Mobrici e Simone Anello, referenti del progetto, dei docenti Orlando e Riso e di tutti i docenti di Scienze Motorie che accompagneranno gli studenti in questa entusiasmante avventura.
Una mobilitazione corale che coinvolge l’intera comunità scolastica, chiamata a vivere un’esperienza capace di superare i confini tradizionali della didattica.
Ma il dato più entusiasmante è rappresentato dalle centinaia di ragazze e ragazzi che hanno aderito al progetto: una partecipazione straordinaria, espressione di curiosità, passione e desiderio di mettersi in gioco.
Sono loro il cuore pulsante di “Oltre la rete”, i veri protagonisti di un percorso che vuole trasformare la formazione in esperienza, la conoscenza in passione e i sogni in opportunità concrete.
Quando i campioni incontrano i giovani
A rendere ancora più speciale ed emozionante la giornata inaugurale, la presenza dei giocatori della Tonno Callipo Calabria Volley e del campione mondiale Claudio Gullo.
Un incontro dal grande valore umano ed educativo, nel quale lo sport diventa linguaggio universale e testimonianza concreta di passione, sacrificio, determinazione e spirito di squadra.
Perché incontrare un campione significa anche scoprire che dietro ogni successo ci sono impegno, disciplina, capacità di rialzarsi e coraggio di credere nei propri sogni.
Valori autentici, che vanno ben oltre qualsiasi risultato sportivo.
Filippo Maria Callipo: una straordinaria opportunità per gli studenti
Un riconoscimento particolare, accanto al presidente CONI Regione Calabria Tino Scopelliti, va a Filippo Maria Callipo, Vicepresidente della Tonno Callipo Calabria Volley, per la grande disponibilità, la generosità e la sensibilità dimostrate nei confronti delle nuove
generazioni.
Grazie al suo prezioso contributo, gli studenti avranno l’opportunità non soltanto di seguire le partite casalinghe della squadra, ma anche di accompagnarla nelle trasferte del campionato di Serie A.
Un’esperienza eccezionale, che consentirà ai ragazzi di conoscere dall’interno il mondo dello sport professionistico, scoprire nuovi territori, confrontarsi con realtà diverse e vivere occasioni di crescita difficilmente replicabili all’interno delle sole aule scolastiche.
Un gesto concreto di attenzione verso i giovani, che testimonia quanto il mondo dell’impresa e dello sport possa contribuire alla crescita culturale e sociale di un territorio.
La Dante di Tropea: una comunità che scende in campo
“Oltre la rete” rappresenta anche una straordinaria mobilitazione della Dante di Tropea, che coinvolgerà tutti i suoi soci, le loro competenze, le loro professionalità e il loro entusiasmo.
Particolarmente significativo il fatto che della Dante di Tropea siano soci Tino Scopelliti, Filippo Maria Callipo, Carmelo Sestito, i giocatori della Tonno Callipo Calabria Volley e tanti studenti.
Un’appartenenza condivisa che rende questa iniziativa ancora più speciale e testimonia la capacità della cultura di creare legami autentici, costruire comunità e generare opportunità.
Non semplicemente un’associazione che promuove un progetto, ma un’intera comunità culturale che scende in campo, mettendo le proprie energie al servizio delle nuove generazioni.
Un progetto che rompe gli schemi
“Oltre la rete” non sarà un semplice percorso di Formazione Scuola-Lavoro, ma una vera e propria avventura educativa.
Gli studenti entreranno nel mondo della pallavolo professionistica, conosceranno atleti, allenatori, dirigenti e professionisti, esploreranno gli ambiti della comunicazione, del marketing, dell’organizzazione degli eventi e delle tante professioni che ruotano attorno a una grande società sportiva.
Diventeranno reporter, intervistatori, fotografi, videomaker e narratori di esperienze, dando voce alle emozioni, alle storie e ai valori dello sport.
Particolarmente originale sarà la realizzazione del Vocabolario dello Sport e della Vita, attraverso il quale la Dante di Tropea valorizzerà la forza delle parole come strumenti di crescita e consapevolezza.
Rispetto, coraggio, fiducia, sacrificio, squadra, errore e ripartenza: parole che attraversano il campo da gioco e diventano patrimonio della vita.
Il percorso culminerà nella realizzazione di un prodotto multimediale collettivo, attraverso il quale gli studenti racconteranno e condivideranno le esperienze vissute.
La Calabria che sa fare squadra
La straordinaria sinergia tra la Dante di Tropea, il Liceo Capialbi, il CONI Calabria e la Tonno Callipo Volley dimostra quanto sia possibile realizzare quando competenze, entusiasmo, generosità e visione si incontrano.
Una Calabria dinamica, propositiva, capace di costruire opportunità, valorizzare le proprie eccellenze e guardare lontano.
Una scuola intera che si mobilita. Un’associazione culturale che coinvolge tutti i suoi soci. Istituzioni che sostengono. Docenti che accompagnano. Campioni che ispirano. Centinaia di giovani pronti a mettersi in gioco.
È questa la vera forza di “Oltre la rete”.
L’entusiasmo di questa giornata inaugurale rappresenta la più bella premessa di un percorso che promette emozioni, scoperte, incontri e nuove sfide.
Perché andare oltre la rete significa superare i propri limiti, abbattere le barriere, creare legami e imparare che nessuna grande vittoria si conquista da soli.
“Oggi è iniziata una partita speciale. Una partita che ha come campo il territorio, come squadra un’intera comunità, come energia la passione e come traguardo il futuro dei nostri ragazzi.
Una partenza spettacolare. Una squadra straordinaria. Un entusiasmo incontenibile. E il bello deve ancora venire!” – il commento della Rando.