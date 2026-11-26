Una rete di competenze, professionalità e passioni che conferisce al progetto una straordinaria forza educativa.

Il Liceo Capialbi: una scuola intera che si mobilita

Un ruolo centrale nella realizzazione del progetto è quello del Dirigente scolastico Antonello Scalamandrè, che ha accolto e condiviso con entusiasmo questa innovativa proposta formativa, confermando la vocazione del Liceo Capialbi a essere una scuola aperta al territorio, alle esperienze e alle nuove opportunità di crescita.

Fondamentale il contributo dei professori Nicola Mobrici e Simone Anello, referenti del progetto, dei docenti Orlando e Riso e di tutti i docenti di Scienze Motorie che accompagneranno gli studenti in questa entusiasmante avventura.

Una mobilitazione corale che coinvolge l’intera comunità scolastica, chiamata a vivere un’esperienza capace di superare i confini tradizionali della didattica.

Ma il dato più entusiasmante è rappresentato dalle centinaia di ragazze e ragazzi che hanno aderito al progetto: una partecipazione straordinaria, espressione di curiosità, passione e desiderio di mettersi in gioco.

Sono loro il cuore pulsante di “Oltre la rete”, i veri protagonisti di un percorso che vuole trasformare la formazione in esperienza, la conoscenza in passione e i sogni in opportunità concrete.

Quando i campioni incontrano i giovani

A rendere ancora più speciale ed emozionante la giornata inaugurale, la presenza dei giocatori della Tonno Callipo Calabria Volley e del campione mondiale Claudio Gullo.

Un incontro dal grande valore umano ed educativo, nel quale lo sport diventa linguaggio universale e testimonianza concreta di passione, sacrificio, determinazione e spirito di squadra.

Perché incontrare un campione significa anche scoprire che dietro ogni successo ci sono impegno, disciplina, capacità di rialzarsi e coraggio di credere nei propri sogni.

Valori autentici, che vanno ben oltre qualsiasi risultato sportivo.

Filippo Maria Callipo: una straordinaria opportunità per gli studenti

Un riconoscimento particolare, accanto al presidente CONI Regione Calabria Tino Scopelliti, va a Filippo Maria Callipo, Vicepresidente della Tonno Callipo Calabria Volley, per la grande disponibilità, la generosità e la sensibilità dimostrate nei confronti delle nuove