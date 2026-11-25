Sono già in corso gli interventi di pulizia e ripristino ambientale finanziati attraverso il contributo regionale ottenuto dal Comune di Vibo Valentia nell’ambito dell’Avviso pubblico promosso dal Dipartimento ambiente della Regione Calabria.

Dopo il finanziamento di 200mila euro conquistato dall’ente, classificatosi al primo posto nella graduatoria regionale della Linea B con il punteggio massimo di 99 punti, le attività sono già partite in due delle tre aree interessate dal progetto: l’area della piscina comunale e l’area di pertinenza dei mercati generali.

“Abbiamo voluto imprimere un’accelerazione immediata alle attività – dichiara il sindaco Enzo Romeo – perché crediamo che i cittadini debbano vedere concretamente i risultati del lavoro amministrativo. Grazie alle risorse ottenute dalla Regione Calabria stiamo intervenendo su aree che da tempo necessitavano di attenzione, restituendo decoro, sicurezza e dignità a spazi pubblici importanti per la nostra comunità”.

“Questo è solo il primo passo – rimarca l’assessore all’Ambiente, Marco Miceli, che ha seguito da vicino tutto l’iter – di un percorso che prevede anche l’installazione di sistemi di videosorveglianza per contrastare con maggiore efficacia l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Le operazioni – spiega l’assessore – riguardano la rimozione dei rifiuti presenti, la pulizia delle aree e lo sfalcio della vegetazione infestante che nel tempo aveva contribuito al degrado dei luoghi. Successivamente gli interventi interesseranno anche l’area nei pressi del cimitero di Vibo Valentia, completando così il programma di recupero previsto dal progetto finanziato”.

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e nella riqualificazione del territorio, attraverso interventi concreti finalizzati a migliorare la qualità urbana e la vivibilità della città.