Una giornata all’insegna della conoscenza, della scoperta e della partecipazione quella organizzata dal Comune di Limbadi, sabato 21 novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi.

L’iniziativa ha coinvolto studenti, cittadini, volontari del Servizio Civile Universale e rappresentanti del mondo accademico, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza del valore degli alberi, della biodiversità e del ruolo che il patrimonio vegetale svolge negli ecosistemi e nella qualità della vita.

La mattinata è stata dedicata alla divulgazione scientifica e alla pedagogia della sostenibilità, attraverso attività laboratoriali rivolte agli alunni dei plessi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Limbadi dell’Istituto Omnicomprensivo “Bruno Vinci”, realizzate con il contributo dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con concetti quali il micelio, le relazioni tra organismi viventi e le forme di comunicazione nel mondo delle piante, attraverso un approccio che ha privilegiato la curiosità e la partecipazione attiva. Non sono mancati momenti di confronto e riflessione metacognitiva tra docenti e studenti, a partire da interrogativi capaci di stimolare il pensiero critico, come «È meglio piantare alberi o costruire case?», che hanno invitato i ragazzi a riflettere sulla necessità di conciliare le esigenze di sviluppo del territorio con la tutela dell’ambiente.

Particolare interesse ha suscitato l’esperienza legata al progetto SLaMP – Sensory Learning and Music of Plants, che propone un approccio interdisciplinare alla conoscenza del mondo vegetale attraverso l’incontro tra scienza, tecnologia e musica. Grazie all’utilizzo del dispositivo BioMIDI, i ragazzi hanno potuto esplorare la trasformazione di segnali elettrici rilevati sulle piante in suoni, sperimentando una modalità innovativa di apprendimento sensoriale.

Nel pomeriggio, l’attenzione si è spostata sul patrimonio arboreo urbano di Limbadi, con una passeggiata guidata alla scoperta degli alberi presenti nel centro abitato, delle loro caratteristiche e del loro valore ecologico e paesaggistico. Le attività, accompagnate anche da momenti di cura degli spazi verdi, hanno visto protagonisti i volontari del Servizio Civile Universale.

L’iniziativa ha assunto anche un’importante dimensione formativa: i giovani volontari sono stati accompagnati in un percorso di conoscenza del territorio e di condivisione delle competenze acquisite, con il supporto del professor Francesco Lentini, che ha fornito loro strumenti e nozioni per la preparazione delle attività.

L’assessore Raffaella Crupi, con deleghe all’Istruzione, alla Cultura, allo Sviluppo sostenibile e al Servizio Civile Universale, sottolinea: «Gli alberi non sono immobili come sembrano. Pur avendo le radici saldamente ancorate al suolo, interagiscono continuamente con l’ambiente, modificando il microclima, contribuendo agli equilibri ecologici e creando condizioni favorevoli ad altre forme di vita. Spesso non ci accorgiamo neppure della loro presenza. Accendere i riflettori sul nostro patrimonio arboreo, imparare a conoscerlo e riconoscerne il valore rappresentano un primo passo verso la sua tutela».

L’iniziativa si inserisce nel percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale fin dal suo insediamento, che riconosce nella sostenibilità uno dei pilastri della propria azione amministrativa.

In questa direzione si colloca anche la recente adesione del Comune di Limbadi alla Rete dei Comuni Sostenibili, associazione nazionale che accompagna gli enti locali nell’attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030. L’adesione prevede il monitoraggio volontario delle politiche comunali attraverso indicatori locali, la realizzazione di un Rapporto di sostenibilità e di un’Agenda Locale 2030, per individuare obiettivi di miglioramento e azioni concrete negli ambiti ambientale, economico, sociale e istituzionale.

«Queste attività rappresentano anche un’opportunità per accompagnare i nostri giovani nella scoperta del territorio e nella capacità di raccontarlo agli altri. Nell’ottica dello sviluppo sostenibile, sono esperienze propedeutiche alla costruzione di una possibile offerta turistica fondata sulla conoscenza, sulla tutela e sulla valorizzazione del nostro patrimonio naturale», aggiunge l’assessore Crupi.

Il sindaco Antonino Taverniti dichiara: «Con questa iniziativa abbiamo voluto anche contribuire a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle opportunità educative, portando la ricerca scientifica direttamente a Limbadi e offrendo ai nostri ragazzi esperienze formative innovative.

L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento alla pedagogista Teresa Iona, professoressa associata di Didattica e Pedagogia speciale presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro e responsabile scientifica del progetto SLaMP, e ai suoi dottorandi, Miriam Galloro e Antonio De Sarro, per il prezioso contributo scientifico ed educativo offerto alla nostra comunità. Un ringraziamento va inoltre al liutaio Giuseppe Rosanò, ideatore del dispositivo BioMIDI, ai volontari del Servizio Civile Universale impegnati quest’anno nel nostro Comune e a tutti coloro che, con il proprio impegno e la propria disponibilità, hanno contribuito alla riuscita dell’evento».

La giornata si è conclusa con il taglio della torta tra gli alberi e un messaggio rivolto alla comunità: imparare a guardare gli alberi non soltanto come elementi del paesaggio, ma come esseri viventi, parte integrante dell’ecosistema urbano e del patrimonio collettivo da conoscere, rispettare e tutelare.