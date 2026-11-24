Resta sottoposto al regime di carcere duro Assunto Natale Megna, 68 anni, originario di Nicotera Marina e considerato un esponente di primo piano del clan Mancuso, una delle più influenti organizzazioni criminali della ’ndrangheta. La Corte di Cassazione ha infatti rigettato il ricorso presentato dall’uomo, confermando il provvedimento con cui il ministero della Giustizia aveva disposto nei suoi confronti l’applicazione dell’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario.

La misura detentiva speciale, introdotta per ragioni di sicurezza e tutela dell’ordine pubblico, era stata adottata lo scorso anno. Tra gli elementi alla base della decisione ministeriale figurava anche il sospetto che Megna, nonostante la detenzione, continuasse a mantenere collegamenti con l’esterno per seguire le attività e gli interessi del sodalizio mafioso. In questo contesto, erano state trattenute alcune missive che il detenuto aveva indirizzato fuori dal carcere e che, secondo le valutazioni degli organi competenti, avrebbero potuto consentirgli di acquisire informazioni sugli affari del clan e conservarne il controllo.

Megna si trova in carcere dal luglio 2023, quando finì al centro dell’operazione antimafia “Imperium”, condotta dallo Scico della Guardia di Finanza su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Il procedimento ha ricostruito, tra le altre cose, presunte attività di condizionamento e infiltrazione nella gestione di alcune strutture turistico-ricettive della provincia di Vibo Valentia.

In primo grado, il 68enne è stato condannato a 20 anni di reclusione per associazione mafiosa, estorsione e ingerenza nella gestione di alcuni villaggi turistici del Vibonese.

Il suo profilo familiare lo colloca inoltre in una posizione di particolare rilievo all’interno delle dinamiche della cosca. Assunto Natale Megna è infatti cognato di Pantaleone Mancuso, boss che sta scontando una condanna definitiva all’ergastolo, e padre di Pasquale Megna, collaboratore di giustizia.