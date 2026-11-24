In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Provincia di Vibo Valentia rinnova il proprio impegno istituzionale nella promozione della cultura del rispetto, delle pari opportunità e della tutela dei diritti. Una ricorrenza che richiama l’intera comunità a una riflessione sulle radici culturali, sociali ed economiche della violenza di genere e sulla responsabilità collettiva nel prevenirla e contrastarla.
L’intervento della Consigliera di Parità, Antonella Rotella
Ogni 25 novembre le piazze e le istituzioni si tingono di rosso per ricordare le vittime di femminicidio e rinnovare l’impegno contro ogni forma di violenza sulle donne.
Come Consigliera di Parità della Provincia di Vibo Valentia, sento il dovere di accompagnare il valore simbolico di questa ricorrenza con una riflessione concreta: il rispetto per le donne non si esaurisce nella condanna della violenza fisica, psicologica o economica, ma si costruisce quotidianamente, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano la libertà, l’indipendenza e la piena autodeterminazione.
La violenza di genere è un fenomeno strutturale, profondamente radicato nella società, che trova terreno fertile anche nelle disuguaglianze economiche e nella disparità di opportunità. La mancanza di un lavoro dignitoso, la precarietà occupazionale e la difficoltà di conciliare vita professionale e familiare possono accrescere la vulnerabilità delle donne, rendendo più difficile sottrarsi a situazioni di sopraffazione e violenza.
In un territorio complesso, ma ricco di energie e potenzialità, come quello vibonese, la promozione della parità nel mondo del lavoro rappresenta, dunque, un fondamentale presidio di prevenzione.
È proprio in questa direzione che si inserisce l’attività istituzionale della Consigliera di Parità, chiamata a promuovere le pari opportunità e a contrastare ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, nell’accesso all’occupazione, nella retribuzione e nelle progressioni di carriera, nonché fenomeni quali le dimissioni in bianco e il demansionamento al rientro dalla maternità.
L’autonomia economica non è soltanto una questione occupazionale o reddituale: è uno strumento di libertà, dignità e autodeterminazione.
La sfida richiede, tuttavia, una responsabilità collettiva. È indispensabile consolidare una rete territoriale che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine, centri antiviolenza, comunità scolastiche, organizzazioni sindacali e mondo imprenditoriale.
Occorre investire nell’educazione delle nuove generazioni, promuovendo la cultura del rispetto, della reciprocità e della parità, affinché gli stereotipi di genere non si traducano in discriminazioni e comportamenti prevaricatori. Altrettanto importante è accompagnare le realtà produttive nell’adozione di politiche di conciliazione tra vita e lavoro e nei percorsi di certificazione della parità di genere.
Il 25 novembre non può esaurirsi in una parentesi emotiva, destinata a chiudersi il giorno successivo. Deve rappresentare un momento di rinnovata consapevolezza e di assunzione di responsabilità individuale, sociale e istituzionale.
A tutte le donne del territorio vibonese rivolgo un invito: non siete sole. Esiste una rete di ascolto, sostegno e tutela alla quale rivolgersi, anche per far valere i propri diritti nel mondo del lavoro.
Costruire una comunità libera dalla violenza significa garantire a ogni donna il diritto di scegliere il proprio futuro, senza paura, condizionamenti o ricatti.
È una responsabilità che ci riguarda tutti e che richiede il coraggio della coerenza, trecentosessantacinque giorni l’anno.
Le riflessioni del presidente della Provincia, Franco Barbalace
«La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – dichiara il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Franco Barbalace – richiama tutti noi a una profonda riflessione sul piano umano, civile e istituzionale. Contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e sopraffazione significa contribuire alla costruzione di una società fondata sul rispetto, sulla dignità della persona e sull’uguaglianza dei diritti.
Un ruolo fondamentale spetta alle famiglie, alla scuola e all’intera comunità educante, chiamate a trasmettere alle nuove generazioni i valori del rispetto reciproco e della libertà individuale.
Le istituzioni, dal canto loro, hanno il dovere di favorire questo percorso di crescita culturale e sociale, affinché nessuna donna debba vivere nella paura o vedere compromessa la propria libertà. Un impegno che deve accompagnare quotidianamente il nostro agire, ben oltre il significato simbolico del 25 novembre».