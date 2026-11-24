In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Provincia di Vibo Valentia rinnova il proprio impegno istituzionale nella promozione della cultura del rispetto, delle pari opportunità e della tutela dei diritti. Una ricorrenza che richiama l’intera comunità a una riflessione sulle radici culturali, sociali ed economiche della violenza di genere e sulla responsabilità collettiva nel prevenirla e contrastarla.

L’intervento della Consigliera di Parità, Antonella Rotella

Ogni 25 novembre le piazze e le istituzioni si tingono di rosso per ricordare le vittime di femminicidio e rinnovare l’impegno contro ogni forma di violenza sulle donne.

Come Consigliera di Parità della Provincia di Vibo Valentia, sento il dovere di accompagnare il valore simbolico di questa ricorrenza con una riflessione concreta: il rispetto per le donne non si esaurisce nella condanna della violenza fisica, psicologica o economica, ma si costruisce quotidianamente, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano la libertà, l’indipendenza e la piena autodeterminazione.

La violenza di genere è un fenomeno strutturale, profondamente radicato nella società, che trova terreno fertile anche nelle disuguaglianze economiche e nella disparità di opportunità. La mancanza di un lavoro dignitoso, la precarietà occupazionale e la difficoltà di conciliare vita professionale e familiare possono accrescere la vulnerabilità delle donne, rendendo più difficile sottrarsi a situazioni di sopraffazione e violenza.

In un territorio complesso, ma ricco di energie e potenzialità, come quello vibonese, la promozione della parità nel mondo del lavoro rappresenta, dunque, un fondamentale presidio di prevenzione.

È proprio in questa direzione che si inserisce l’attività istituzionale della Consigliera di Parità, chiamata a promuovere le pari opportunità e a contrastare ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, nell’accesso all’occupazione, nella retribuzione e nelle progressioni di carriera, nonché fenomeni quali le dimissioni in bianco e il demansionamento al rientro dalla maternità.

L’autonomia economica non è soltanto una questione occupazionale o reddituale: è uno strumento di libertà, dignità e autodeterminazione.

La sfida richiede, tuttavia, una responsabilità collettiva. È indispensabile consolidare una rete territoriale che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine, centri antiviolenza, comunità scolastiche, organizzazioni sindacali e mondo imprenditoriale.