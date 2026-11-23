Centinaia e centinaia di persone in Piazza Ercole, i bambini protagonisti di un’esibizione musicale dal vivo capace di sorprendere gli stessi organizzatori e il borgo salotto che si illumina tra musica, spettacolo ed emozioni. Tropea Borgo Incantato 2026 ha inaugurato sabato 21 novembre il suo calendario natalizio con una cerimonia che ha superato le aspettative dell’Amministrazione comunale. Una festa costruita attorno al talento e alla partecipazione della comunità, capace di trasformare l’accensione delle luminarie in un’esperienza collettiva.

UN MOMENTO COLLETTIVO DEGNO DELLE GRANDI CITTÀ

È quanto sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì, esprimendo soddisfazione e gratitudine per la straordinaria partecipazione all’accensione delle luminarie artistiche. Guardare i volti dei bambini con gli occhi rivolti al cielo e degli adulti emozionati come loro – evidenzia il Primo cittadino – è stata la soddisfazione più grande. Abbiamo vissuto un’accensione all’altezza di quelle delle grandi capitali europee, ma ciò che ci rende particolarmente orgogliosi è che a darle carattere siano stati i nostri bambini, i nostri musicisti e la nostra gente. Il Borgo Incantato è nato anzitutto per i tropeani e oggi è diventato una festa condivisa anche con chi arriva dal resto della Calabria e da più lontano.

DA CAROL OF THE BELLS AL CANTIQUE DE NOËL, BAMBINI SORPRENDONO PIAZZA

Tra i momenti sicuramente più emozionanti della cerimonia, l’interpretazione dal vivo di Carol of the Bells da parte dei piccoli tropeani preparati da Lina Del Mastro, accompagnati dall’Orchestra di Fiati Città di Tropea, diretta dal Maestro Vincenzo Laganà. Un’esibizione che ha superato ogni previsione. A impreziosire il concerto la voce del soprano Gemma Fazzari, che ha accompagnato il coro dei bambini per poi interpretare, insieme all’Orchestra, il Cantique de Noël. Ad aprire lo spettacolo è stata la giovane ballerina Francesca Loiacono.

DIETRO L’EVENTO UN GRANDISSIMO LAVORO DI SQUADRA

La cerimonia è nata da un’idea dell’assessora al Turismo e agli Eventi Greta Trecate, alla quale Macrì rivolge un particolare ringraziamento, insieme ad Angelica Artemisia e alla compagnia teatrale BA17, che hanno dato forma allo spettacolo, e a Raffaele Guzzo, che ne ha curato il coordinamento. Grazie anche alla presidente della Pro Loco Mariantonietta Pugliese, ad AD Group di Vittorio Schiavone, che ha realizzato le luminarie, e a tutti i volontari, alle associazioni, ai commercianti, alle imprese e ai cittadini che hanno contribuito agli allestimenti. Un esempio concreto di partecipazione e cura condivisa della città.

LA FESTA DI TROPEA VIAGGIA OLTRE LA PIAZZA E SBARCA IN TV E SUI SOCIAL

Un ringraziamento – aggiunge Macrì – va anche agli operatori dell’informazione che stanno accompagnando e ci auguriamo possano continuare a raccontare, condividere e promuovere l’iniziativa. Grazie, inoltre, a Salvatore Libertino e a Tropeaedintorni WebTV per la diretta da Piazza Ercole e a Tropea Tourism per le riprese che consentono di rivivere la cerimonia anche a quanti non hanno potuto partecipare.

IL NATALE È APPENA COMINCIATO, IN ARRIVO ALTRE SORPRESE

La grande partecipazione di sabato – conclude il Sindaco – rappresenta il modo più bello per inaugurare il nostro Natale. Grazie a tutti coloro che hanno creduto nel progetto, hanno lavorato per realizzarlo e hanno scelto di esserci. Tropea Borgo Incantato è appena cominciato e nelle prossime settimane ci saranno ancora altre sorprese da condividere.