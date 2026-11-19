Si terrà sabato 21 novembre 2026, alle ore 17.00, nella suggestiva cornice di Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia, la cerimonia ufficiale di fondazione del Soroptimist Club Vibo Valentia, che segna la nascita del 176° Club dell’Unione Italiana. Promossa dal Club di Lamezia Terme, la nascita del nuovo sodalizio rappresenta un momento di grande rilevanza per il territorio, integrando la provincia in una rete internazionale di donne professioniste impegnate nella promozione dei diritti umani, delle pari opportunità, dell’istruzione e della crescita della comunità.

L’evento di consegna della Charte vedrà la partecipazione della Vice Presidente della Federazione Europea Giovanna Guercio e della Presidente dell’Unione Italiana Lucia Taormina, alla presenza di autorità soroptimiste, istituzionali e delegate provenienti da numerosi Club d’Italia.

Il nuovo Club vibonese, che sarà guidato dalla presidente Tiziana Corallini, riunisce un qualificato gruppo di socie fondatrici attive nel mondo delle professioni, delle istituzioni, della scuola e dell’impresa, pronte a mettere le proprie competenze al servizio dello sviluppo sociale e culturale della provincia.

La cerimonia di sabato, che vedrà come madrina Concetta Giglio del club di Lamezia Terme, si inserisce in una tre giorni di celebrazioni (dal 20 al 22 novembre) che vedrà gli ospiti impegnati in un ricco programma alla scoperta del patrimonio storico e culturale tra Vibo Valentia e Pizzo.