Operazione “Uniti per la Truffa”, assolto in Appello il sindaco di Nardodipace Romano Loielo: “Il fatto non sussiste”

“Oggi è stata posta finalmente la parola fine a un evento che ha segnato profondamente e in maniera indelebile non solo la mia vita e quella della mia famiglia, ma anche quella di altre quindici persone e – per le ulteriori conseguenze che da esso sono derivate – per l’intera Comunità di Nardodipace, compreso il Comune.

Come certamente si ricorderà, all’alba del 3 febbraio 2015, con enorme clamore, tanto che già alle cinque del mattino i principali telegiornali nazionali ne riportavano la notizia accanto a quella dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, venivo tratto in arresto, assieme ad altri tre rappresentanti di ditte e associazioni di volontariato di Nardodipace, nell’ambito dell’operazione fantasiosamente definita “Uniti per la Truffa” (volendo in tal modo richiamare la lista comunale da me guidata “Uniti per Nardodipace”), coinvolgendo a vario titolo anche un’ulteriore decina di miei concittadini, tra i quali alcuni miei Consiglieri e Assessori Comunali. Dall’operazione sarebbe poi derivato anche il repentino scioglimento del Consiglio Comunale per “infiltrazioni mafiose”, ex art. 143, TUEL, con tutta una serie di conseguenze negative, sia personali che professionali per ognuno di noi, anche se, come si può ben comprendere, le conseguenze a mio carico sono state ovviamente le più deleteree.

Tale fatto ha dato quindi la stura a continui attacchi e denigrazioni politiche e personali nei miei confronti, sia da parte di alcuni dei miei più intrepidi oppositori politici che, soprattutto, da una parte minoritaria della stampa che, inspiegabilmente, per circa dieci anni ha continuato a riversare veleno nei miei confronti in fiumi di pagine al vetriolo, nelle quali non si è mai evitato di evidenziare il mio arresto per il coinvolgimento in un’associazione a delinquere finalizzata alla truffa!

Giunti al processo, il 10 febbraio 2023 il Tribunale di Vibo Valentia, DOPO AVER ASSOLTO TUTTI GLI IMPUTATI, COMPRESO IL SOTTOSCRITTO, PER IL PIÙ GRAVE REATO DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALLA TRUFFA, dichiarava però non doversi procedere in ordine ai reati ascritti ai capi b) e c) nei riguardi di Romano LOIELO, Mario CARRERA e Grazia SILIPO poiché estinti per intervenuta prescrizione. Si trattava dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e, per il capo C, del tentativo di porre in essere il medesimo disegno criminoso.

Anche a fronte di quella sentenza, i vari detrattori, compresa quella stampa e fino a pochi giorni fa, hanno continuato ad additarmi quale più che probabile autore di quel grave reato di truffa, il quale è riuscito a scampare alla pena prevista solamente grazie alla prescrizione che nel frattempo era maturata!

Assieme ai coimputati Mario CARRERA e Grazia SILIPO, in ogni caso, forti della certezza di non aver mai commesso quei gravi reati contestati e non volendoci affatto accontentare della prescrizione, proponevamo quindi ricorso alla Corte d’Appello di Catanzaro sulla base della “evidenza dell’assoluzione perché il fatto non sussiste in ordine ai delitti p. e p. dagli artt. 110 e 640 bis, c.p., e dagli artt. 56, 110 e 640 bis, c.p. rispetto alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione”.