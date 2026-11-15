Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese, pubblicato l’avviso per la costituzione di una Short list di professionisti

Il Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese, Società consortile cooperativa a responsabilità limitata, riconosciuto dalla Regione Calabria e iscritto al Registro nazionale dei Distretti del Cibo, avvia la procedura per la costituzione di una short list di professionisti altamente qualificati, destinata a supportare le attività tecnico-specialistiche connesse al Contratto di Distretto e ai progetti finanziati nell’ambito della programmazione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf).

L’iniziativa nasce dall’esigenza di dotare il Distretto di competenze professionali di elevato profilo, comprovate da titoli specialistici, esperienze documentate e specifiche capacità operative, necessarie per accompagnare le fasi di approvazione, attuazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi progettuali.

Le figure ricercate dovranno garantire un supporto tecnico e professionale qualificato, contribuendo alla corretta realizzazione delle attività previste, al rispetto degli adempimenti normativi e amministrativi e, soprattutto, alla massimizzazione dei risultati attesi dagli investimenti e dalle iniziative del Contratto di Distretto.

La short list riguarda cinque ambiti specialistici: gestione dei fondi pubblici e coordinamento tecnico-amministrativo; audit e controllo di gestione; promozione, animazione territoriale e marketing agroalimentare; tecnologia alimentare e sicurezza dei processi produttivi; ricerca, innovazione tecnologica e bioeconomia.

La selezione è pertanto orientata all’individuazione di professionisti con competenze effettive e documentate, capaci di operare in contesti complessi e di assicurare un contributo concreto alla qualità, all’efficienza e all’efficacia degli interventi.

Particolare attenzione sarà riservata all’esperienza maturata nella gestione di programmi finanziati, nella realizzazione di progetti di sviluppo territoriale, nell’innovazione delle filiere agroalimentari e nella valorizzazione delle produzioni locali.

Attraverso questa iniziativa, il Distretto intende rafforzare la propria struttura tecnico-operativa, consolidando un modello organizzativo fondato su competenza, professionalità e responsabilità, con l’obiettivo di trasformare le opportunità di finanziamento in risultati concreti e duraturi per il sistema produttivo, agricolo e agroalimentare del territorio vibonese.

L’avviso è finalizzato alla formazione di un elenco di professionisti qualificati dal quale il Distretto potrà attingere per il successivo conferimento di incarichi di collaborazione professionale, secondo criteri di trasparenza, competenza e coerenza con le esigenze progettuali.

«La costituzione della short list rappresenta un passaggio importante per rafforzare la capacità operativa del Distretto e accompagnare efficacemente l’attuazione dei programmi di sviluppo territoriale, innovazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari del Vibonese», evidenzia la presidente del Distretto, Luisa Caronte.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 del 25 novembre 2026 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo dicit.vv@pec.it, utilizzando la documentazione prevista dall’avviso pubblico.

L’avviso completo e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese.