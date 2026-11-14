Vibo Marina, la proposta della strada della littorina ignorata in consiglio comunale. Petracca: “Si preferisce non guardare al futuro del territorio”

​Vibo Marina non può essere amministrata guardando esclusivamente alle necessità del presente. La denuncia della consigliera Antonella Petracca sul blocco della proposta alternativa per il collegamento con Pizzo, sulle richieste ignorate dall’amministrazione Romeo e sull’interruzione subita in aula.

​ «Vibo Marina non può essere amministrata guardando esclusivamente alle necessità del presente o alle singole pratiche che arrivano sul tavolo del Consiglio. Occorre programmare, prevedere la crescita, valutare le infrastrutture e interrogarsi su quali opere possano servire davvero alla comunità nei prossimi dieci o vent’anni». Parte da questo fermo richiamo alla visione e all’interesse generale l’azione della consigliera comunale del Gruppo Misto, Antonella Petracca, che rivendica la necessità di studiare gli atti e proporre soluzioni strutturali anziché inseguire le esigenze contingenti di pochi, bisogna agire nell’interesse della collettività e non del singolo.

​Una linea di coerenza che si scontra, tuttavia, con la gestione del Consiglio comunale del 12 novembre 2026. Proprio in quella seduta, al quarto punto dell’ordine del giorno, era iscritta la proposta di deliberazione consiliare n. 43/2026, avente a oggetto l’acquisizione al patrimonio comunale di un’area stradale sita in località Vibo Valentia Marina (particella 198, ex zona di espansione e passata a zona B di completamento nel 2020), subordinata all’esecuzione di opere di adeguamento e allargamento a scomputo degli oneri di urbanizzazione, connesse all’istanza di permesso di costruire. Un provvedimento pesante per il territorio che avrebbe richiesto un confronto trasparente nella seconda commissione che nei fatti, è stato sistematicamente evitato e mai trasmesso.

​IL CONSIGLIO DEL 12 NOVEMBRE: LA PEC PREVENTIVA E L’INTERRUZIONE IN AULA

​La consigliera Petracca aveva già provveduto, prima ancora dell’inizio della seduta consiliare (su richiesta dello stesso presidente del Consiglio, Antonio Iannello), a trasmettere formalmente via PEC un documento dettagliato ( condiviso a tutti i consiglieri). L’obiettivo era mettere nero su bianco, in modo inequivocabile, di non aver mai ricevuto alcuna risposta alle richieste di chiarimento e alle proposte avanzate in II° Commissione (il 6 ottobre e reiterate il 10 novembre), rimaste completamente ignorate e non trattate dall’amministrazione Romeo.

​Nonostante questo passaggio formale preventivo, in aula si è consumato un ulteriore strappo istituzionale: quando si è giunti alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno, la consigliera Petracca si è alzata per annunciare la presentazione della questione pregiudiziale, ma il presidente Iannello l’ha bruscamente interrotta togliendole la parola, nonostante la consigliera stesse agendo secondo art.95 del regolamento comunale. Un episodio che si somma alle gravi lacune già riscontrate nella verbalizzazione dei lavori della Commissione presieduta da Sergio Barbuto in data 06 ottobre e 10 novembre 2026.( Petracca presente da consigliera esterna sul tema e sui dehors ).

​LA STRADA DELLA LITTORINA: UN’ALTERNATIVA CHE GUARDA ALL’INTERA COLLETTIVITÀ

​È su questo sfondo che si inserisce la proposta alternativa avanzata dalla consigliera Petracca: valutare l’acquisizione e la valorizzazione del tracciato della ferrovia “Littorina”, da tempo dismesso e di proprietà demaniale, per trasformarlo in un collegamento viario capace di mettere in comunicazione diretta Vibo Marina con Pizzo.