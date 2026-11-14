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San Gregorio d’Ippona, una mozione per modernizzare il Consiglio comunale: registrazioni audiovisive, partecipazione da remoto e diretta streaming delle sedute

Rendere il Consiglio comunale più trasparente, accessibile e al passo con i tempi. È questo l’obiettivo della mozione consiliare presentata da Gregorio Lo Muto, consigliere comunale e capogruppo di San Gregorio Futura, trasmessa al protocollo dell’ente e indirizzata al Presidente del Consiglio comunale.

La proposta si articola in tre interventi distinti, finalizzati a migliorare il funzionamento dell’assemblea e il rapporto tra le istituzioni e i cittadini.

Il primo riguarda l’installazione di un sistema di registrazione audio-video all’interno della sala consiliare, così da disporre di una documentazione audiovisiva ufficiale delle sedute, complementare ai verbali redatti dal Segretario comunale. Le registrazioni potrebbero inoltre essere messe a disposizione dei singoli consiglieri che ne facciano richiesta, secondo modalità e procedure da disciplinare.

Il secondo intervento riguarda la possibilità di consentire ai componenti del Consiglio comunale di partecipare alle sedute mediante videoconferenza, attraverso una modalità mista che permetta la presenza fisica di alcuni consiglieri e il collegamento da remoto di altri, nel rispetto delle necessarie garanzie di regolarità delle sedute e delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Il terzo punto propone invece la trasmissione in diretta streaming delle sedute consiliari, attraverso piattaforme digitali social, con la possibilità di conservare le registrazioni e renderle successivamente consultabili attraverso i canali istituzionali del Comune.

«Non stiamo parlando di progetti irrealizzabili o di interventi che necessariamente devono comportare grandi investimenti economici – dichiara Gregorio Lo Muto –. Il contenuto di questa mozione parte da un principio molto semplice: oggi la tecnologia mette a disposizione strumenti che possono rendere il funzionamento delle istituzioni pubbliche più trasparente e accessibile. Anche un Comune di piccole dimensioni, come il nostro, con meno di 3.000 abitanti, può valutare soluzioni sostenibili, senza necessariamente affrontare spese rilevanti per il bilancio».

Il consigliere sottolinea l’importanza di garantire ai cittadini la possibilità di conoscere non soltanto gli atti conclusivi dell’attività amministrativa, pubblicati all’albo pretorio o nella sezione Amministrazione trasparente, ma anche il confronto democratico tra le diverse forze politiche che precede l’assunzione delle decisioni.
«Ritengo che i cittadini abbiano il diritto di conoscere e seguire il lavoro dei propri rappresentanti eletti. Non tutti hanno la possibilità di recarsi fisicamente in municipio durante una seduta consiliare. Una diretta streaming consentirebbe a chiunque di assistere al confronto, ascoltare gli interventi e conoscere le posizioni assunte dai diversi componenti dell’assemblea.

La trasparenza dovrebbe riguardare – a mio avviso – anche il percorso attraverso il quale maturano le decisioni importanti per la comunità. Immagino una pubblica amministrazione come una vera e propria scatola trasparente, attraverso la quale i cittadini possano osservare e comprendere il processo delle scelte politiche e amministrative, entrando idealmente nel percorso che conduce alle decisioni che riguardano la collettività».

Un altro aspetto significativo della mozione riguarda la richiesta di avviare,in caso di accoglimento, un’istruttoria preliminare. Gli uffici comunali potrebbero così verificare le dotazioni tecnologiche già disponibili, acquisire eventuali preventivi, stimare i costi di installazione e manutenzione e valutare le modifiche regolamentari eventualmente necessarie.

«Non chiedo all’Amministrazione di acquistare immediatamente apparecchiature o di assumere impegni economici senza aver prima verificato la fattibilità degli interventi stessi. Chiedo semplicemente di iniziare un percorso: conoscere i costi, verificare le possibilità tecniche e sottoporre successivamente le soluzioni individuate al Consiglio comunale.

Le risorse pubbliche devono essere utilizzate con attenzione e parsimonia, ma questo non può diventare un motivo per rinunciare a priori a ogni forma di innovazione. Soprattutto quando l’obiettivo è di interesse pubblico e riguarda la trasparenza nella gestione della cosa pubblica, consentendo ai cittadini di conoscere e valutare le scelte politico-amministrative dei rappresentanti della comunità locale».

Particolare attenzione viene riservata anche alle modalità di discussione della mozione. Lo Muto ha infatti richiesto che, ove possibile, i tre interventi siano sottoposti a votazioni separate.

«Si tratta di tre iniziative autonome, seppur inserite all’interno di un’unica mozione, con finalità differenti. Un consigliere potrebbe essere favorevole alla registrazione audiovisiva, ma avere delle riserve sulla partecipazione in videoconferenza, oppure sostenere la diretta streaming senza condividere gli altri due interventi.

Mi sembra quindi opportuno che l’assemblea possa esprimersi separatamente su ciascun punto, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. In questo modo sarebbe possibile rendere chiara la posizione di ogni consigliere e riportare distintamente a verbale gli esiti delle singole votazioni».

La mozione si propone dunque di avviare un percorso di modernizzazione dell’attività consiliare, fondato su tre principi: trasparenza, partecipazione e accessibilità.

«Non si tratta di un’iniziativa politico-amministrativa da affrontare secondo le logiche di maggioranza o opposizione. Sono strumenti che, qualora introdotti, sarebbero a disposizione dell’intera istituzione e della comunità».

Conclude poi Lo Muto:
«Mi auguro che questa mozione possa essere presa in considerazione dalle figure preposte affinché diventi un punto ufficiale all’ordine del giorno nella prossima seduta del Consiglio comunale.
La modernizzazione dell’odierna P.A. parte anche da queste piccole mozioni».

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