Processo “Imponimento”: il deposito cartaceo della Dda rischia di far saltare l’appello?

Un vizio di forma rischia di bloccare l’appello della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) nel maxi-processo “Imponimento”, l’inchiesta contro la cosca Anello-Fruci di Filadelfia e i loro interessi illeciti tra appalti boschivi e villaggi turistici nel Vibonese e Lametino. La Procura ha infatti depositato i motivi di impugnazione esclusivamente in formato cartaceo il 28 gennaio 2025 presso la cancelleria di Catanzaro, ma secondo i legali degli imputati a quella data era già scattato l’obbligo del deposito telematico. Se l’eccezione verrà accolta, il ricorso dell’accusa sarà dichiarato inammissibile, rendendo definitive diverse assoluzioni di primo grado. La stessa identica contestazione formale si è già verificata nei processi “Maestrale-Olimpo-Imperium”, “Reset” e “Glicine”, con la Cassazione chiamata a esprimersi a breve sul caso “Maestrale”.

Il dibattito giuridico ruota attorno al Decreto Ministeriale n. 206 del 2024, che ha imposto il deposito telematico obbligatorio per i tribunali ordinari a partire dal 1° gennaio 2025. Sebbene l’appello sia diretto ai giudici di secondo grado, per regola generale l’atto si deposita materialmente nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza di primo grado (in questo caso il Tribunale ordinario di Lamezia Terme). È proprio su questa distinzione che si gioca l’applicazione delle scadenze del regime transitorio. In aula, gli avvocati della difesa Sergio Rotundo, Mariantonietta Iorfida, Antonio Galati e Alice Massara hanno sollevato formalmente la questione, mentre il sostituto procuratore generale ha chiesto un termine per replicare. La Corte d’Appello ha quindi rinviato la decisione all’udienza del 17 dicembre.

L’eventuale stop colpirebbe esclusivamente le 26 posizioni impugnate dalla Dda tra assoluzioni e condanne contestate, mentre i ricorsi presentati autonomamente dalle difese per gli altri 40 imputati (sui 66 totali del troncone ordinario) proseguiranno il loro corso. Nel caso in cui il ricorso della Procura venisse dichiarato nullo, diventerebbero definitive le assoluzioni di primo grado pronunciate il 19 giugno 2024. Tra queste figurano quelle degli imprenditori di Pizzo Emanuele e Francescantonio Stillitani (quest’ultimo già assessore regionale), dell’ex consigliere comunale di Vibo Valentia Franco Tedesco e dell’ex sindaco di Cenadi Alessandro Teti.