Intimidazione sindaco Serra San Bruno, l’amministrazione comunale e la comunità di Cinquefrondi: “Ho subito anche io questi gesti vigliacchi, ma non mi hanno piegato”

Il sindaco Michele Conia, l’Amministrazione comunale e tutta la comunità di Cinquefrondi “esprimono ferma condanna verso il vile gesto intimidatorio che ha colpito il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari e al comune sdegno per questi gesti vigliacchi manifestano solidarietà e vicinanza. Anche io, in passato, come amministratore- spiega il Primo cittadino di Cinquefrondi- e per la mia attività improntata alla trasparenza, alla legalità e lotta alla criminalità organizzata, ho subito minacce di morte con chiari messaggi intimidatori. Questi gesti vigliacchi non mi hanno piegato ma continuo a lavorare con maggiore vigore per trasmettere valori di legalità, impegno e coraggio e ispirando le nuove generazioni. Considero esecrabili questi atti di intimidazione nei confronti di chi, amministratori e parroci, ogni giorno, rappresentano, con la schiena dritta, il presidio di legalità nei territori. All’ intollerabile aggressione rispondiamo confermando la nostra integrità al comune percorso di lotta contro la criminalità. Riponendo piena fiducia negli inquirenti, invito tutti i sindaci e tutte le sindache a non lasciarsi intimorire e a rispondere con la fermezza contro chi colpisce al cuore le istituzioni democratiche. Non indietreggeremo di un millimetro recependo il testamento di Giuseppe Valarioti “Se non lo facciamo chi deve farlo”?”.