Intimidazione a Barillari, la solidarietà del sindaco Loielo: “Subito una manifestazione contro l’illegalità”

“Apprendendo la sconvolgente notizia dell’attentato intimidatorio avvenuto durante la notte scorsa ai danni del Sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, non posso che esprime sentimenti di profondo disprezzo nei riguardi di simili gesti e nei confronti di quei soggetti che ancora ritengono di poter offendere l’intera Comunità, oltre che le Istituzioni dello Stato, con i loro intollerabili metodi di prevaricazione con l’uso della forza.

Ho espresso la mia vicinanza e il mio sostegno al collega Sindaco, esortandolo a reagire organizzando subito una manifestazione che coinvolga la cittadinanza dell’intero comprensorio delle Serre per dire no a questi selvaggi tentativi di imporre illegalmente la propria volontà nel territorio.

Auspico più serrate attività repressive da parte delle Forze dell’Ordine e dell’A.G. a tutela della libertà e della dignità non solo dei cittadini, ma di tutti i rappresentanti dello Stato, ai vari livelli, che in un territorio aspro e difficile come quello delle Serre quotidianamente profondono il loro impegno nel pieno interesse della crescita e dello sviluppo delle rispettive Comunità.

Così, in una nota, il sindaco di Nardodipace, Romano Loielo.