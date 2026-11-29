Reggio Calabria presente all’Assemblea Nazionale di Noi Moderati, dove è intervenuto il consigliere comunale e capogruppo Mario Cardia, portando il contributo e l’esperienza maturata nell’attività amministrativa della città.

Nel corso del suo intervento, Cardia ha voluto innanzitutto sottolineare il risultato conseguito da Noi Moderati alle elezioni amministrative dello scorso maggio a Reggio Calabria, con un consenso vicino al 4,5%, un’affermazione che ha consentito al movimento di consolidare la propria presenza in Consiglio comunale e che rappresenta una base importante da cui proseguire il percorso di crescita politica e organizzativa sul territorio.

Un passaggio è stato dedicato alla nuova fase amministrativa della città, guidata dal Sindaco, Onorevole Francesco Cannizzaro, che in questi primi mesi sta restituendo entusiasmo, fiducia e prospettiva alla comunità reggina, attraverso un percorso di rilancio già accompagnato da importanti segnali e risultati per il territorio.

Al centro dell’intervento anche il ruolo degli amministratori locali, considerati un patrimonio fondamentale per la crescita del movimento.

«I consiglieri comunali e gli amministratori sono il primo punto di contatto tra i cittadini e le istituzioni. Sono coloro che ogni giorno raccolgono le istanze delle comunità, affrontano i problemi concreti e lavorano per individuare soluzioni. Per questo è fondamentale valorizzarne l’esperienza e renderli sempre più protagonisti nella costruzione delle proposte politiche del partito».

Il Consigliere Cardia ha inoltre ribadito la necessità che Noi Moderati rafforzi la propria identità all’interno del centrodestra, affermandosi come una forza politica riconoscibile, radicata nei territori e capace di contribuire alle scelte politiche con idee, competenze e responsabilità.

«Essere moderati non significa essere deboli o rinunciare alle proprie battaglie. Significa saper costruire, confrontarsi e assumersi responsabilità, mantenendo saldi i propri valori. Noi Moderati deve essere sempre più un partito che parte dai territori, valorizza la propria classe dirigente e porta la voce delle comunità nei luoghi in cui si assumono le decisioni».

Al termine dell’assemblea, Mario Cardia ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il partito e al suo leader, l’Onorevole Maurizio Lupi, per il lavoro svolto e per l’opportunità di confronto e partecipazione offerta ai rappresentanti provenienti dai diversi territori.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutta la rappresentanza calabrese presente a Roma, composta da quasi cento partecipanti, ai consiglieri regionali e comunali calabresi , ai coordinatori regionali, provinciali e cittadini, al Comitato Donne e al gruppo dei Giovani, per la partecipazione e il contributo assicurato all’iniziativa.

Un pensiero speciale è stato dedicato all’elezione nell’Assemblea Nazionale di Erica Maione, professionista reggina, alla quale Cardia ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro, sottolineando il valore della presenza e della rappresentanza femminile all’interno degli organismi del movimento.

«È stata un’importante occasione di condivisione, confronto e partecipazione, che conferma quanto sia fondamentale fare squadra, valorizzare tutte le energie presenti nel partito e rafforzare il legame tra la dimensione nazionale e quella territoriale. A tutti va il mio ringraziamento per l’impegno e il contributo offerto».

La partecipazione all’Assemblea Nazionale rappresenta un’ulteriore occasione per consolidare il percorso politico di Noi Moderati a Reggio Calabria, con l’obiettivo di continuare a crescere, rafforzare la presenza istituzionale e contribuire attivamente al progetto nazionale del movimento, ha concluso Mario Cardia.