Conoscere i luoghi e le culture da cui provengono le persone accolte nel nostro Paese è il primo passo per un incontro autentico. Con questo obiettivo si è conclusa con successo la seconda edizione del “Focus sui Paesi di origine migratoria”, organizzato dall’Associazione Mediatori Interculturali Reggini (AMIr), attiva sul territorio sui temi di mediazione, pedagogia e diritti. Un ciclo di tre incontri formativi interculturali, svoltosi in questi giorni e condotto da mediatori culturali provenienti da Armenia, Ucraina e Iran.

Un percorso, ospitato nei locali della Società nazionale di mutuo soccorso “Cesare Pozzo”, e indirizzato a operatori dell’accoglienza, docenti, educatori, psicologi e studenti e a chi, per lavoro o per formazione, ha voluto approfondire la conoscenza delle culture e sviluppare competenze interculturali. Grazie ai laboratori, guidati da mediatori originari di diversi Paesi, i partecipanti hanno conosciuto contesti culturali, sociali e religiosi delle persone con background migratorio.

La finalità è stata quella di migliorare la comunicazione e acquisire strumenti utili a costruire relazioni più consapevoli, basate sulla fiducia e sul rispetto.

«Siamo davvero soddisfatti dei risultati di questa seconda edizione dei focus che hanno visto al centro tre realtà differenti: Armenia, Ucraina e Iran – ha evidenziato Fortunato Mafrica, Presidente AMIr – gli incontri hanno dato la possibilità ai partecipanti di approfondire la conoscenza dei contesti culturali da cui provengono molte delle persone con cui quotidianamente entriamo in relazione. Dobbiamo sempe ricordare che davanti a noi abbiamo persone che, oltre al loro vissuto, hanno una storia, un’identità, un insieme di valori e riferimenti culturali che meritano di essere conosciuti e rispettati. Nel nostro lavoro la conoscenza del contesto culturale può aiutarci a comprendere meglio determinati comportamenti, evitare interpretazioni sbagliate. Significativo inoltre l’aver affidato i focus direttamente ai nostri mediatori culturali. Non volevamo che fossero soltanto parte dell’organizzazione, ma che diventassero i protagonisti per riconoscere che ciascuno, attraverso il proprio bagaglio culturale e umano, può rappresentare una risorsa per gli altri. Il bilancio positivo di questa seconda edizione ci incoraggia a proseguire su questa strada. Grazie, infine, ai nostri mediatori culturali che hanno reso possibile questo percorso, a tutti i partecipanti e a quanti hanno contribuito alla realizzazione degli incontri».

Come ha aggiunto Marco Zindato, Vicepresidente AMIr: «Nella seconda edizione dei focus abbiamo potuto approfondire il rapporto tra lingua, cultura e comunicazione, aspetti strettamente collegati tra loro e fondamentali in qualsiasi percorso interculturale. Non basta conoscere una lingua per comprendere le persone poiché la comunicazione è influenzata da tradizioni, valori e riferimenti culturali che ciascuno porta con sé. Conoscere questi aspetti significa riuscire a interpretare meglio parole, ma anche comportamenti, le modalità di relazione e i diversi modi di esprimersi. Il confronto diretto con i mediatori ci ha inoltre permesso di superare una visione esclusivamente teorica della cultura, riconoscendo il valore delle esperienze e delle conoscenze di chi può raccontare direttamente il proprio Paese. Significativo il clima di dialogo e partecipazione che si è creato durante gli incontri. Credo che la formazione debba essere un’occasione per confrontarsi, mettere in discussione alcune convinzioni e arricchirsi attraverso il contributo degli altri».

Nel solco della promozione di iniziative che mettono insieme approfondimento culturale, formazione e partecipazione, l’intenzione dell’Associazione AMIr è di proporre presto una terza edizione dei focus, con nuovi Paesi e nuove opportunità di approfondimento.