In vista della partenza della delegazione della Pro Loco di Taurianova per la 21ª sessione del Comitato intergovernativo UNESCO a Xiamen, in Cina, l’Amministrazione comunale rivolge il proprio augurio e il ringraziamento dell’intera comunità per un appuntamento di straordinaria rilevanza.

La delegazione taurianovese, guidata dal presidente Nello Stranges, insieme al vicepresidente Pier Luigi Melara e ai soci infioratori, porterà su un palcoscenico internazionale il frutto di anni di lavoro, passione, volontariato e dedizione.

Un percorso fatto di eccellenza che ha permesso all’Infiorata di Taurianova di affermarsi oltre i confini locali, diventando un ambasciatore di una parte identitaria della nostra cittadina.

Quella degli infioratori è infatti un’arte preziosa che inizia dalla minuziosa progettazione dei bozzetti alla selezione dei petali, fino alla paziente composizione dei tappeti floreali.

L’Amministrazione Comunale guarda con attenzione a questo traguardo. L’eventuale iscrizione dell’infiorata di Taurianova nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità rappresenta una straordinaria occasione per la promozione e la conoscenza del territorio.

Diviene dunque un’occasione per proiettare Taurianova in una dimensione internazionale, accrescendone l’attrattività turistica e la capacità di raccontarsi attraverso l’arte.

«La presenza della nostra delegazione a Xiamen è motivo di orgoglio per tutta la città – dichiara il Sindaco –. Va riconosciuto con sincerità il merito della Pro Loco e dei maestri infioratori che con sacrificio e maestria hanno portato questa tradizione fino a un traguardo così prestigioso. È un patrimonio che appartiene a tutti i taurianovesi».

In questa ottica, al rientro della delegazione dalla Cina e all’esito dei lavori del Comitato UNESCO, l’Amministrazione comunale sarà lieta di ricevere una delegazione della Pro Loco presso la casa Comunale per un confronto su tale esperienza e un simbolico riconoscimento.”