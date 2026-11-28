Nella cornice del Museo del vino di Vilafranca la cerimonia di premiazione del concorso dei vini estremi, in tante lingue, ha dato voce alla viticoltura di montagna con le sue differenti etichette, vitigni e zone viticole.

Tanti sono stati i vini premiati e presenti, da Cile, al Brasile, a Santorini, all’Albania, alla Germania, Francia, Portogallo, alle isole Canarie e all’Italia.

Anche la Calabria e’ stata protagonista con il vino Zibibbo “L’Eroico” prodotto dalla Cooperativa Terre della Costa Viola di Bagnara calabra che ha vinto la prestigiosa Gran medaglia d’oro con punteggio di 93,4.

Una cerimonia che ha visto una folta presenza di produttori e viticoltori che all’insegna della festa ha voluto sottolineare la valenza economica ed ambientale di una viticoltura a salvaguardia del territorio prima di tutto, che genera non solo reddito, ma anche incomparabile bellezza paesaggistica.

Lo Zibibbo di Calabria , insieme al Moscato di Pantelleria, lo Chardonnay del Trentino , il Moscato della Sardegna e il Pinot della Campania hanno ricevuto apprezzamenti nel corso della degustazione da tutti i partecipanti.

A ritirare l’attestato della Cooperativa e’ stato Carmelo Tripodi , accompagnato da Angelo Politi di Confagricoltura Calabria e Saveria Sesto, ambasciatore di Città del vino che hanno raccolto consenso e soddisfazione in un contesto internazionale.

Il prestigioso risultato arriva a coronare un lavoro di una squadra ,da Confagricoltura Calabria e dal suo presidente Alberto Statti, che da sempre rivolge attenzioni allo sviluppo del territorio reggino, dal presidente del Gal Batir ( Gruppo d’Azione Locale del Basso Tirreno Reggino) Emanuele Olivieri che tante attività ha messo in campo per la salvaguardia dei terrazzamenti della Costa Viola (le armacie), con azioni di promozione e di sensibilizzazione verso i prodotti del territorio della Costa Viola e per l’enoturismo.

Il vino Zibibbo della Costa Viola è dunque la sintesi di questo lavoro a dimostrazione di quante energie e sinergie sono coinvolte per arrivare ad un risultato e quanta fatica trasuda nella coltivazione degli impervi vigneti, dagli gli eroici soci della Cooperativa, Carmelo Tripodi, Luigi Barilà e Daniele Lopresto , che oggi festeggia con grande soddisfazione e condivide con tutta la comunità un prestigioso attestato di merito.