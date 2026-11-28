Venerdì 13 novembre 2026, nella Sala “Imperial” di Saline Joniche, il Kiwanis Club Reggio Calabria “Città dello Stretto” ha celebrato il tradizionale Passaggio della Campana, la cerimonia che apre il nuovo anno sociale 2026/2027.

Il Presidente uscente Pasquale Calabrò ha consegnato la campana, simbolo della guida del club, alla nuova Presidente Fabiola M. Ines Crea, che guiderà il sodalizio nell’anno sociale all’insegna del motto “Insieme per i bambini – insieme senza confini”.

Hanno onorato la cerimonia con la loro presenza il Governatore del Kiwanis Distretto Italia-San Marino Nunzio Spampinato, il Governatore eletto Francesco Cardile e il Luogotenente Governatore della Divisione 13 Calabria Mediterranea Saverio Gerardis, insieme ai soci, alle famiglie e a numerosi amici del club.

Nel corso della serata è stato ripercorso l’impegno dell’anno sociale appena concluso e sono state presentate le linee del nuovo anno, che vedrà il club impegnato nei service a favore dei bambini e dei giovani del territorio. Gli ospiti della serata hanno inoltre contribuito con una donazione al service distrettuale a sostegno di UNICEF.

Il Kiwanis è un’organizzazione internazionale di club service, presente in oltre 80 Paesi, che si dedica al servizio dei bambini del mondo. Il Kiwanis Club Reggio Calabria “Città dello Stretto” opera sul territorio reggino con iniziative di solidarietà, prevenzione e sostegno all’infanzia.