Nel giorno del 35esimo anniversario dalla scomparsa di Freddie Mercury è stato presentato, presso la Biblioteca «A. Renda» di Taurianova, il libro dello scrittore Vincenzo Furfaro «Mi chiamo Farrokh – Biografia non autorizzata di Freddie Mercury» .

L’incontro è stato organizzato dalle associazioni Parallelo 38, presieduta da Emanuela D’Eugenio, e CulturalMente, guidata dalla presidente Chiara Ascone. «Abbiamo voluto dedicare questa giornata a una leggenda della musica internazionale e lo abbiamo fatto allo stesso modo in cui Freddie Mercury amava circondarsi di amici – ha dichiarato Emanuela D’Eugenio –. Il nostro obiettivo è stata la coralità, vista la collaborazione della Pro Loco, della libreria P. G. Frassati e i patrocini del Consiglio regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Taurianova e della Consulta delle Associazioni di Taurianova. Siamo felici di aver dato ampio respiro alla manifestazione». «Una sinergia vincente tra associazioni in nome della cultura», ha affermato Chiara Ascone.

Furfaro, in un’appassionante conversazione moderata dal giornalista Antonio Spina, ha tracciato il profilo umano e intimo del frontman dei Queen prima ancora che il panorama musicale internazionale parlasse di lui: i suoi primi anni vissuti nella parte vecchia di Stone Town a Zanzibar (ora Tanzania), dove già si intravedevano le sue notevoli doti e quell’irrefrenabile voglia di comporre musica che curava l’anima come un filo d’oro e lo avrebbe portato a scrivere testi che fecero innamorare un’intera generazione.

Ciò che è emerso è l’originario nome Farrokh che cede il passo a quello di Freddie. Ma l’aspetto più sorprendente è stata la volontà dell’autore di captare la fragilità di Freddie Mercury, capace da un lato di saper coinvolgere milioni di fan e possedere un grande impatto da palcoscenico, e dall’altro di chiedere ascolto attraverso le canzoni. E poi ancora aneddoti, successi della band inglese, look e l’amore con Mary Austin, ragazza prima e grande amica dopo, definita dall’autore nel suo libro «la grazia delle cose che durano» o «il silenzio dopo una sinfonia».

Durante la serata, iniziata con la proiezione di un estratto del Live Aid, il megaconcerto tenutosi a Wembley il 13 luglio 1985, è intervenuta anche Maria Concetta Valotta, assessore alla Cultura del Comune di Taurianova: «Il 35esimo anniversario dalla morte di Freddie Mercury raccontato da Vincenzo Furfaro rappresenta una nuova occasione di crescita culturale. Un libro che era stato presentato precedentemente anche a Rosarno, a dimostrazione dell’interesse scaturito intorno a quest’opera».

La presentazione del libro è stata impreziosita dalla suadente voce di Anna Rao, che si è esibita cantando Love of My Life , Who Wants to Live Forever e Somebody to Love , tre storiche tracce dei Queen molto apprezzate dal pubblico presente.

Per l’occasione, inoltre, gli infioratori della Pro Loco di Taurianova hanno realizzato un bozzetto raffigurante la copertina del libro, firmata da Massimo Sirelli, che ritrae il volto di Freddie Mercury con gli iconici baffi. Infine, a conclusione dell’evento culturale, è stato annunciato il viaggio a Xiamen, in Cina, dove la Pro Loco parteciperà alla 21esima sessione del Comitato intergovernativo nel corso del quale l’Infiorata di Taurianova otterrà il prestigioso riconoscimento di Patrimonio immateriale dell’UNESCO, al termine di un lungo e complesso iter iniziato nel 2018.