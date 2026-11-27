Dopo mesi di mobilitazioni, ai tavoli istituzionali auspichiamo una posizione unitaria su due priorità non più rinviabili:

Il riconoscimento del lavoro portuale come mansione usurante ai fini pensionistici; Lo sblocco operativo immediato del Fondo di accompagnamento all’esodo.

Nei prossimi giorni ci sarà un passaggio decisivo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: «Chi pensa di poter ottenere questi risultati inseguendo la propria bandierina, tradisce la storia dei portuali – dichiara il Coordinamento Portuali SUL – e fa il gioco di chi, da anni, prende tempo e incentiva le divisioni per non far scattare i diritti che spettano ai lavoratori».

La natura usurante del lavoro in banchina è un dato concreto, legato a turnazioni continue h24 per 365 giorni l’anno, all’impiego di mezzi pesanti e complessi, a lavorazioni ad altezze notevoli e all’esposizione costante a condizioni climatiche estreme, con ritmi sempre più gravosi. Un operatore non può sostenere queste mansioni fino a 67 anni, né uno scalo può reggersi su una forza lavoro sempre più anziana: bloccando il ricambio generazionale si nega ai giovani l’ingresso nel mondo del lavoro e agli anziani un’uscita dignitosa. Per queste ragioni i due provvedimenti sono strettamente legati e vanno approvati insieme.

Nelle proteste dei mesi scorsi i lavoratori hanno espresso con forza la propria indisponibilità ad accettare ulteriori rinvii, tavoli tecnici inconcludenti o giochi di palazzo. Non possiamo e non dobbiamo offrire alibi a chi punta ad affossare le riforme.

«Su usuranti e Fondo esodo si mettano da parte le bandierine e le ideologie. Avanti uniti – prosegue la nota –: siamo pronti a stare al fianco di chiunque porterà avanti queste battaglie senza se e senza ma. I lavoratori non cercano pacche sulle spalle, hanno bisogno di risposte concrete, tempi certi e atti scritti: il Governo faccia la sua parte!».