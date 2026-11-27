Si terrà domenica 29 novembre, alle ore 11.00, presso il Monastero della Visitazione

Località Orti ( RC) – Santuario del Volto Santo, luogo di culto legato a San Gaetano Catanoso, promossa da Coldiretti Reggio Calabria la 76ª Giornata Provinciale del Ringraziamento con la Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Fortunato Morrone Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova, durante la quale saranno offerti all’altare i “frutti della terra e del lavoro dell’uomo”. Saranno presenti agricoltori, cittadini e dirigenti dell’organizzazione. Il tema è legato al Messaggio dei vescovi italiani “Sguardi di gratitudine e di speranza per le aree interne del Paese“.” L’Italia – si legge nel messaggio -non vive solo nelle metropoli, lungo i grandi assi infrastrutturali o nei distretti produttivi: la sua anima pulsa nel suo sistema montuoso, sulle colline degli appennini, nelle città medie, nei paesi e nei borghi ancora oggi depositari di relazioni umane straordinarie, di un notevole patrimonio artistico, di risorse che possono costituire un capitale di innovazione. Un sistema di reti orizzontali, fatte di prossimità, di economie locali, di relazioni comunitarie, di creatività quotidiana”. “Vogliamo far riscoprire – dichiara Federica Basile presidente della Coldiretti reggina – la gratitudine come atteggiamento autentico dell’anima, capace di restituire senso e speranza, in un tempo segnato da guerre, crisi ambientali e disuguaglianze economiche e sociali. Ringraziare significa riconoscere che la terra non ci appartiene, ma ci è affidata: siamo chiamati a custodirla con responsabilità e rispetto, come amministratori e non come proprietari. Celebrare il Ringraziamento, dunque, vuol dire riconoscere che la vita e la terra si rinnovano solo quando vengono curate, condivise e messe al servizio del bene comune.» A seguire è previsto un momento conviviale con prodotti a Km 0, occasione per valorizzare il lavoro delle imprese agricole e il legame con il territorio.