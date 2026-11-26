In un proficuo incontro di confronto e condivisione tra il Commissario Straordinario del G.O.M., dott.ssa Tiziana Frittelli, e il Dirigente Scolastico, avv. Lucia Zavettieri, è stato firmato il protocollo d’intesa tra il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e il Liceo classico “Tommaso Campanella”, per il potenziamento dell’indirizzo medico-scientifico dell’Istituto.

L’accordo nasce dal comune riconoscimento dell’importanza della collaborazione tra istituzioni educative e professionali del territorio. Il G.O.M., centro HUB per la provincia di Reggio Calabria e centro di Riferimento per le funzioni definite dalla programmazione sanitaria regionale, garantisce assistenza ad alta complessità e ad alto contenuto tecnologico. Il Liceo, dal canto suo, promuove iniziative per la crescita culturale, civica e sociale degli studenti.

Attraverso la Convenzione il G.O.M. metterà a disposizione della scuola le competenze del proprio personale medico, che terrà lezioni specialistiche agli studenti dell’indirizzo medico-scientifico del Liceo classico. Questi, in aggiunta alle materie del piano di studi ordinamentale, approfondiranno la loro preparazione con ore aggiuntive di biologia, chimica e fisica fin dal primo anno di corso. Si tratta di una vera opportunità di studio e approfondimento di materie di indirizzo scientifico.

Il protocollo punta a favorire il passaggio dalle conoscenze e abilità alle competenze, a sostenere i processi di orientamento degli studenti e a promuovere l’integrazione tra il mondo della scuola, il sistema della Pubblica Amministrazione e il mondo medico-sanitario.

Nel dettaglio, il G.O.M. si impegna a garantire almeno quattro incontri nel corso dell’anno scolastico, su temi concordati negli ambiti dell’organizzazione dell’Azienda Sanitaria e dell’introduzione alle discipline medico-sanitarie. Le lezioni saranno inserite nell’orario delle classi.

Sarà poi congiuntamente valutata l’opportunità di avviare specifici percorsi di formazione scuola-lavoro (FSL), finalizzati a potenziare abilità e competenze propedeutiche all’interazione degli studenti in ambito scolastico e professionale, da formalizzare con apposito atto.

Il Liceo, da parte sua, favorirà la partecipazione degli studenti alle attività, metterà a disposizione, spazi e attrezzature scolastiche e coordinerà e monitorerà le iniziative nel rispetto delle norme su sicurezza e privacy.

Il protocollo avrà durata triennale dalla data di sottoscrizione, ed è a titolo gratuito.

L’intesa, pertanto, si inserisce nel più ampio impegno del G.O.M. e del Liceo a valorizzare le competenze e le risorse umane e materiali di entrambe le istituzioni e a diffondere i valori della collaborazione, della solidarietà e del rispetto dell’ambiente e della persona.