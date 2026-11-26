È stato presentato oggi dal GAL Area Grecanica, presso l’Aula magna del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, alla presenza di numerosi studenti dei corsi di laurea in Scienze forestali e ambientali” e “Gestione sostenibile del territorio forestale e montano”, di Guide ambientali escursionistiche, nonchè di tanti rappresentanti di Associazioni culturali e ambientali che operano sul territorio, il Progetto Heritage Links – Cross Border World Heritage Itineraries, cofinanziato dall’Unione europea attraverso il Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021-2027, con la sua azione locale “La Via delle Fiumare Parlanti – memorie di roccia dell’Aspromonte greco”.

Al centro del progetto, le fiumare dell’Aspromonte greco: straordinari elementi del paesaggio calabrese, custodi di testimonianze geologiche, storiche, culturali e antropologiche, attraverso le quali è possibile leggere l’evoluzione del territorio e il profondo legame tra l’uomo e la natura.

La valorizzazione dei punti di interesse, lo sviluppo di contenuti narrativi e multimediali, l’impiego delle tecnologie digitali e la costruzione di un’identità visiva dedicata, concorrono alla definizione di un modello di promozione territoriale orientato al turismo culturale, naturalistico ed esperienziale.

«Con l’azione progettuale -La Via delle Fiumare Parlanti- intendiamo restituire centralità a un patrimonio naturale e culturale di straordinario valore, trasformando la memoria dei luoghi in una concreta opportunità di sviluppo. La cooperazione europea ci offre la possibilità di proiettare l’identità dell’Aspromonte grecanico in una dimensione internazionale, senza perdere il legame profondo con le nostre radici», dichiara Giuseppe Bombino, presidente del GAL Area Grecanica.

Il coinvolgimento delle comunità e le prossime tappe

All’incontro, moderato da Claudio Marcianò del Dipartimento di Agraria, ha partecipato

Gianfranco Gadaleta, Coordinatore del Segretariato congiunto Grecia-Italia che ha sottolineato come il progetto risponda alla mission del Programma Interreg, in quanto costruisce partenariati e legami con i territori transfontralieri e locali per costruire uno spazio più sociale e inclusivo: e Gaetano Sorcale, dell’Info Point Officer Calabria, una struttura che è di prezioso aiuto per tutti i beneficiari di progetti Interreg calabresi.

Il Direttore del Dipartimento di Agraria Marco Poiana ha aperto i lavori, che sono stati arricchiti dai contributi di Andrea Rosario Proto, Pasquale Marziliano, Alessandra Ghibaudi, Serena Palermiti, Patrizia Giancotti , Valeria Pizzuti e dalle conclusioni di Giuseppe Bombino.

Dalla conoscenza scientifica del territorio alla cooperazione europea, dalla memoria geologica e antropologica alle strategie di comunicazione e promozione, l’iniziativa mette in relazione competenze diverse per costruire un percorso unitario di valorizzazione dell’Area Grecanica, che il GAL da anni cerca di implementare, passo dopo passo, attraverso il Programma Leader.

Le azioni progettuali entrano sin da subito nella sua fase operativa. Sono già stati programmati, per l’1, il 2 e il 3 dicembre 2026, tre incontri territoriali, concepiti come veri e propri Laboratori di comunità, localizzati agli “estremi” e nel “mezzo” dell’area e precisamente a Cardeto, Condofuri, Bruzzano Zeffirio, aperti a tutti gli undici Comuni dell’Area Grecanica che sono anche Comunità del Parco nazionale dell’Aspromonte. Ad animare e facilitare gli incontri saranno le due ambasciatrici del progetto, Serena Palermiti, referente per la geologia, e Patrizia Giancotti, referente per l’antropologia. Il calendario degli appuntamenti è riportato nella locandina allegata al presente comunicato.

«Vogliamo che siano le comunità locali le vere protagoniste di questo percorso. Nessuna strategia di valorizzazione territoriale può prescindere dalla partecipazione di chi quei luoghi li abita, li conosce e ne custodisce la memoria. La nostra ambizione è costruire un progetto condiviso, capace di generare nuove opportunità per le giovani generazioni e di lasciare un’eredità duratura al territorio», conclude Giuseppe Bombino.

Con il Progetto “Heritage Links” e l’azione locale “La Via delle Fiumare Parlanti”, il GAL Area Grecanica ha l’ambizione di trasformare la conoscenza e la memoria del territorio in opportunità di crescita culturale , di partecipazione e di sviluppo sostenibile.