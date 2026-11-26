“Il gusto dell’accordo. L’arte di creare valore, negoziare e chiudere buoni accordi”, è stato il tema al centro di un interessante momento formativo e di confronto – con la partecipazione di Riccardo Cannistraci, sommelier di Ais Calabria- ospitato al Casale Tramontana ed organizzato dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Reggio Calabria presieduto da Ferdinando Polito. A condurre l’esperienza formativa è stata Sabrina Sicari, formatrice e progettista di esperienze ad alto impatto capaci di accelerare i processi di apprendimento, specializzata in soft skills, motivazione, sviluppo del potenziale umano e miglioramento delle performance d’impresa.

Cuore dell’esperienza è stata “Caccia all’accordo”, una sfida di negoziazione che ha visto gli imprenditori confrontarsi in cinque tavoli di lavoro. Attraverso simulazioni, gioco e riflessioni guidate, con la regia e la facilitazione metodologica di Sabrina Sicari, i partecipanti hanno applicato metodi formativi innovativi ispirati alla gamification e alle neuroscienze, analizzando progressivamente gli strumenti di una negoziazione efficace.

Il percorso ha preso avvio sperimentando al tavolo una “negoziazione competitiva” per poi condividere un modello di negoziazione capace di generare valore condiviso, dimostrando come il risultato migliore non sia necessariamente lo schema “vinci-perdi”, quello in cui qualcuno ottiene di più dell’altro, ma quello in cui le parti riescono a costruire insieme opportunità e soluzioni che, individualmente, non avrebbero potuto realizzare.

Nella fase conclusiva dell’esperienza, la formatrice ha richiamato alcuni episodi storici in cui la convivialità ha contribuito a favorire il dialogo, superare le diffidenze e aprire la strada a importanti accordi. Un collegamento che ha preso vita proprio ai cinque tavoli di lavoro, dove, mentre un sommelier serviva un calice di vino, gli imprenditori hanno costruito insieme la “Mappa della negoziazione efficace”, ripercorrendo i principi sperimentati durante il gioco: andare oltre le posizioni per comprendere gli interessi reciproci, conoscere le proprie migliori alternative, porre domande strategiche e creare un clima di fiducia capace di superare resistenze e diffidenze.

Gli imprenditori hanno così condiviso il vero “Gusto dell’accordo”, tema centrale dell’evento: una metafora per scoprire che il valore di una buona negoziazione non risiede soltanto nel risultato raggiunto, ma anche nel percorso condiviso, nella qualità delle relazioni costruite e nelle opportunità che nascono dall’incontro e dalla collaborazione. “I migliori accordi spesso nascono a tavola. Da questa idea – spiega Ferdinando Polito-, prende vita un’iniziativa che ho voluto fortemente organizzare nella qualità di Presidente del Comitato Piccola Industria, insieme al gruppo che mi onoro di rappresentare, con l’obiettivo di offrire alle nostre imprese un’occasione di formazione, confronto e condivisione, capace di trasformare il dialogo e le relazioni in strumenti concreti di crescita. Ritengo importante che Confindustria e, in particolare, la nostra Territoriale di Piccola Industria siano sempre più vicine agli imprenditori, non soltanto rappresentandone le istanze, ma accompagnandoli concretamente nei loro percorsi di crescita e sviluppo. Ciò a maggior ragione- rileva Ferdinando Polito- in questo momento storico in cui le aziende sono chiamate ad affrontare sfide sempre più complesse, tra aumento dei costi, pressione sui margini, incertezza dei mercati e necessità di competere in un contesto in continua evoluzione”.

Ferdinando Polito rilancia l’obiettivo: “contribuire ad aumentare la redditività e la competitività delle imprese, favorendo occasioni di confronto e sviluppo di nuove relazioni commerciali. Anche la capacità di negoziare, ascoltare, costruire fiducia e raggiungere accordi rappresenta oggi un valore strategico per gli imprenditori. E quale miglior occasione – fa presente il presidente Comitato Piccola Industria di Confindustria Reggio Calabria – per allenare queste capacità se non a tavola, dove il dialogo, la convivialità e un buon calice possono diventare alleati anche nella conclusione di buoni affari? Per questo abbiamo voluto proporre un’esperienza diversa- conclude Ferdinando Polito-, nella quale la formazione incontra la convivialità, nella convinzione che investire nelle competenze e nelle relazioni significhi investire nel futuro delle nostre aziende”.