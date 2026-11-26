All’evento tenutosi Sabato 21 Novembre presso Lo Stabilimento Termale di Antonimina-Locri, in occasione della presentazione del Master in Destination Management, pianificato dall’Università della Calabria, emerge una visione condivisa per il rilancio del termalismo in Calabria. Formazione, Investimenti e nuove destinazioni termali-turistiche.

Una nuova visione del comparto termale, che nasce da una sinergia strategica tra istituzioni regionali, enti locali, sistema universitario e rappresentanze nazionali, leva e motore di sviluppo della trasformazione del patrimonio idrotermale della Calabria.

È questo il bilancio dell’evento «Sviluppo strategico delle strutture termali nel mercato del turismo del benessere», svoltosi sabato scorso presso lo Stabilimento Termale di Antonimina-Locri, che ha visto confrontarsi i principali protagonisti del comparto.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali dei Sindaci di Antonimina, Giuseppe Murdaca, e di Locri, Giuseppe Fontana.

Significativo l’intervento dell’Assessore regionale all’Istruzione e allo Sport, Eulalia Micheli, che ha sottolineato il valore strategico della formazione universitaria quale elemento imprescindibile per accompagnare la crescita e la qualificazione del sistema termale calabrese. Il Master in Destination Management, promosso dall’Università della Calabria, e finanziabile anche grazie ai voucher, voluti fortemente dal governo Regionale guidato dal Presidente Occhiuto, rappresentano oltre che un segnale importante, anche un’opportunità concreta, per formare nuove professionalità altamente specializzate, capaci di progettare, gestire e promuovere e valorizzare le peculiarità del patrimonio termale regionale.

Sul fronte della formazione manageriale si è soffermata, appunto la professoressa Antonella Reitano dell’Università della Calabria, Coordinatore Scientifico del nuovo Master in Destination Management, strumento chiave per formare figure altamente qualificate capaci di governare e promuovere sui mercati internazionali le destinazioni del benessere. Un percorso formativo che assume un valore ancora più rilevante in una fase in cui il sistema termale è chiamato a superare i tradizionali confini dell’offerta sanitaria per proporsi come parte integrante di un sistema turistico evoluto, capace di mettere in rete salute, accoglienza, cultura, natura ed enogastronomia.

Collegato da remoto, è intervenuto il Presidente nazionale di Federterme, Renzo Iorio, il quale ha riconosciuto l’ottimo lavoro portato avanti dal sistema termale calabro e dal suo rappresentante in seno al Consiglio Nazionale di Federterme, Alberto Romano, richiamando l’importanza strategica dello studio di rilancio, elaborato da Federterme su incarico della Regione Calabria e invitando a intensificare gli sforzi per dare piena attuazione a questo percorso di crescita.

A Seguire l’intervento, Domenico Lione, nella duplice veste di Presidente della Rete delle Terme di Calabria e Amministratore Unico delle Terme di Galatro, il quale ha delineato una visione chiara per il futuro del settore: «Il termalismo italiano vale oltre 5 miliardi di euro e genera un turismo ad altissima capacità di spesa. La Calabria non può limitarsi a gestire l’esistente: dobbiamo smettere di essere semplici stabilimenti chiusi nel solo perimetro sanitario per diventare vere e proprie destinazioni del benessere, capaci di destagionalizzare i flussi e sostenere tutti gli altri segmenti turistici della regione, dai borghi ai parchi naturali».

Lione ha inoltre posto l’accento sulla necessità di una politica industriale dedicata alle terme pubbliche: «Quasi tutte le nostre strutture storiche hanno una proprietà pubblica e restano spesso escluse dai bandi pensati per i privati. Servono risorse mirate per l’ammodernamento ricettivo e infrastrutturale, così come occorre tutelare la continuità delle cure sanitarie risolvendo la carenza di medici specialisti attraverso sinergie virtuose con le università, come già sperimentato con successo a Galatro insieme all’Università Magna Graecia di Catanzaro».

Rivolgendosi infine ai neo consiglieri della Città Metropolitana di Reggio Calabria presenti in sala — il Sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri e il presidente del Consiglio comunale di Locri Domenico Maio — Lione ha lanciato un appello diretto affinché l’ente metropolitano sostenga con convinzione lo sviluppo del comparto, potendo contare sul proprio territorio su due eccellenze storiche come Galatro e Antonimina-Locri.

Piena sintonia è arrivata anche dal Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, l’onorevole Angelo Brutto, intervenuto anche lui da remoto, che ha ribadito l’attenzione costante della Regione verso il comparto termale, confermando la propria disponibilità, sul piano normativo e legislativo per sostenere le strutture accreditate e valorizzando l’importanza dell’alta formazione rappresentata dal Master.

A chiudere i lavori è stato l’Assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, che ha ripercorso l’impegno messo in campo dal Presidente Roberto Occhiuto e dalla Giunta regionale, assicurando la piena continuità della collaborazione avviata con Federterme durante la presidenza di Massimo Caputi, oggi alla guida di Federturismo, e proseguita con l’attuale Presidente Iorio.

Calabrese ha inoltre annunciato un passaggio decisivo: «La Regione Calabria ha già presentato un importante progetto, che destinerà sicuramente risorse economiche significative al rilancio strutturale del termalismo calabrese».

Nel complimentarsi per il lavoro svolto sul territorio da Alberto Romano e dal Presidente della Rete delle Terme di Calabria e Amministratore delle Terme di Galatro Domenico Lione, l’Assessore Calabrese ha infine lanciato a quest’ultimo una sfida progettuale concreta: elaborare un piano per la creazione dei «Cammini Termali» della Calabria, un itinerario integrato capace di mettere in rete le sorgenti storiche, la natura e l’identità culturale della regione.

Il convegno ha dunque confermato la volontà condivisa di fare sistema, superando la frammentazione e costruendo una strategia unitaria per il termalismo calabrese. Dalla formazione universitaria agli investimenti infrastrutturali, dal sostegno alle strutture pubbliche alla promozione di nuovi itinerari turistici, emerge con chiarezza la necessità di considerare il patrimonio termale non soltanto come un presidio sanitario, ma come una componente fondamentale dell’offerta turistica regionale.