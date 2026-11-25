Ci sono esperienze scolastiche che si concludono con un elaborato, una valutazione, un attestato. E ce ne sono altre che lasciano qualcosa di più profondo: un modo diverso di guardare il mondo, una sensibilità nuova, la consapevolezza di appartenere a una storia più grande di noi.

È proprio in questa seconda dimensione che si colloca “Calanna, un borgo per l’arte”, l’esperienza educativa che domenica 22 novembre ha riportato gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi” di Reggio Calabria tra le strade, i paesaggi e le memorie del suggestivo borgo di Calanna, accompagnati dai docenti, dalle famiglie e da una comunità locale che ha saputo riconoscere nei ragazzi non semplici visitatori, ma interlocutori privilegiati e custodi del futuro.

Una giornata dal forte valore simbolico e pedagogico, momento culminante delle attività sul territorio di un percorso ben più articolato, nato all’interno del progetto “MappaMentis – Percorsi creativi per scegliere, crescere, partecipare”. Non una semplice uscita didattica, ma un’esperienza di apprendimento autentico, capace di trasformare il patrimonio storico, artistico, letterario e ambientale in uno straordinario laboratorio di conoscenza e cittadinanza.

In un tempo in cui tutto sembra dover essere fotografato, condiviso, filtrato e immediatamente consumato, il progetto ha proposto ai ragazzi una sfida tanto semplice quanto rivoluzionaria: tornare a guardare. Guardare davvero. Non attraverso la cornice rettangolare di uno schermo, alla ricerca dell’inquadratura perfetta, ma attraverso uno sguardo libero, curioso, attento, capace di abbracciare la complessità e la bellezza dei luoghi.

È qui che emerge una delle intuizioni pedagogiche più incisive dell’esperienza: passare dall’ipervisibilità digitale alla profondità dell’osservazione diretta.

A Calanna i ragazzi sono stati invitati a osservare a trecentosessanta gradi, senza escludere ciò che non appare immediatamente spettacolare. Perché la bellezza autentica non ha bisogno di essere selezionata da un algoritmo, né di essere valorizzata da un filtro. Ha bisogno di occhi capaci di riconoscerla.

La vera innovazione non è stata sostituire il mondo reale con quello digitale, ma insegnare ai ragazzi a vivere pienamente il primo per utilizzare con maggiore consapevolezza il secondo. Non una contrapposizione tra natura e tecnologia, dunque, ma una loro integrazione: prima l’esperienza, poi la documentazione; prima l’osservazione, poi la rappresentazione; prima la conoscenza, poi la comunicazione.

Riscoprire il tempo dell’attenzione, della meraviglia e della riflessione significa, per una generazione abituata alla rapidità delle immagini, imparare a costruire un rapporto più profondo con sé stessi e con il mondo circostante.

A guidare i ragazzi in questo percorso è stato il prof. Maurizio Malaspina, che ha messo a disposizione della scuola un patrimonio di conoscenze ed esperienze maturate nel campo della ricerca per la valorizzazione del patrimonio e dello sviluppo locale, trasformando una competenza scientifico-professionale in un’eredità educativa, piantando un seme destinato a germogliare nella sensibilità delle nuove generazioni. Un seme fatto di curiosità, rispetto, attenzione, amore per la propria terra.

Perché educare alla valorizzazione del patrimonio non significa soltanto spiegare come recuperare un edificio o riqualificare uno spazio, ma aiutare i ragazzi a comprendere perché quel luogo meriti di essere conservato, raccontato e restituito alla vita della comunità.

Accanto al prof. Malaspina, le professoresse Francesca Zangari, Maria Filippa Arconte e Annalisa Mangano hanno contribuito a dare continuità e profondità educativa all’esperienza, accompagnando gli studenti nel passaggio dalla conoscenza alla rielaborazione personale, dall’osservazione alla creatività, dalla scoperta individuale alla costruzione condivisa del sapere.

Dietro esperienze educative di questa portata vi è una precisa idea di scuola, sostenuta e promossa dalla dirigente scolastica, dott.ssa Serafina Corrado, che da sempre interpreta il proprio ruolo con una sensibilità capace di coniugare visione istituzionale, dedizione educativa e profonda attenzione alla crescita umana dei suoi studenti.

Una guida che riconosce in ogni ragazzo non soltanto un alunno da accompagnare nel percorso di apprendimento, ma una persona da ascoltare, valorizzare e incoraggiare, affinché possa scoprire i propri talenti, coltivare le proprie aspirazioni e costruire con fiducia il proprio futuro.

È la stessa dirigente a restituire il significato più profondo di questa scelta educativa:

«Credo profondamente in una scuola in cui ciascun ragazzo possa sentirsi riconosciuto, accolto e parte di una comunità che crede nelle sue possibilità. Il successo educativo non si misura soltanto nei risultati raggiunti, ma nella curiosità che riusciamo ad accendere, nella fiducia che contribuiamo a costruire e nella sensibilità che aiutiamo a maturare.

Come dirigente scolastica, ritengo che guidare una comunità educante significhi creare le condizioni affinché questa visione si traduca in scelte concrete, valorizzando le professionalità dei docenti, incoraggiando la partecipazione delle famiglie e costruendo relazioni autentiche con le istituzioni e il territorio.

Non si tratta semplicemente di promuovere progetti, ma di custodirne il significato educativo, sostenendo una scuola capace di uscire dalle proprie aule senza perdere di vista la centralità della sua missione: prendersi cura delle nuove generazioni, offrendo loro esperienze capaci di lasciare tracce durature nella formazione umana e civile. È questa la scuola che desidero continuare a costruire: una scuola che investa nelle persone prima ancora che nei progetti e che sappia guardare lontano proprio

perché non perde mai di vista chi le è affidato ogni giorno».

L’originalità di “Calanna, un borgo per l’arte” risiede nella concretezza della proposta educativa. Gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado del plesso Pirandello non sono stati chiamati soltanto a conoscere il borgo, ma a immaginarne una possibile valorizzazione attraverso un progetto di museo diffuso dedicato al viaggio e ai viaggiatori che, tra Settecento e Novecento, hanno attraversato e raccontato la Calabria.

Un’idea che mette in relazione la memoria letteraria con l’arte contemporanea, il paesaggio con la creatività, il patrimonio materiale con quello immateriale.

Il percorso ha preso forma attraverso attività preparatorie in aula, esplorazioni sul territorio, lettura di testimonianze letterarie, elaborazione di soggetti narrativi e realizzazione di bozzetti artistici.

Dall’area archeologica e dal Museo di Contrada Ronzo ai resti del Castello Ruffo, dal Belvedere alle strade del centro storico, Calanna è diventata una grande aula senza pareti. Non si è trattato semplicemente di scegliere dove collocare un’opera, ma di comprendere come un intervento artistico possa dialogare con l’identità di un luogo, rispettarne la storia e contribuire a renderla nuovamente leggibile.

La letteratura ha offerto una chiave interpretativa particolarmente suggestiva. Le testimonianze di Henry Swinburne, Charles Didier, Alexandre Dumas, Edward Lear, Caterina Pigorini Beri, George Gissing e Norman Douglas hanno consentito di mettere a confronto lo sguardo di chi ha scoperto e raccontato la Calabria nei secoli passati con quello dei giovani di oggi.

Un dialogo ideale tra generazioni lontane nel tempo, accomunate dal desiderio di attraversare un paesaggio e comprenderne l’anima. I ragazzi, tuttavia, non sono stati soltanto lettori delle narrazioni altrui, ma autori di nuove interpretazioni, capaci di immaginare un racconto contemporaneo dei luoghi attraverso l’arte, il disegno e la progettazione visiva.

Il borgo non è stato trattato come un contenitore vuoto da riempire di opere, ma come un organismo vivo, abitato da persone, ricordi, relazioni e significati. Valorizzare un territorio non significa, infatti, imporre dall’esterno un’idea di bellezza, ma saper ascoltare quella che già esiste e costruire con la comunità nuove possibilità per il futuro.

Il museo diffuso diventa così un autentico laboratorio di cittadinanza attiva.

La dimensione orientativa dell’esperienza e la sua capacità di coniugare memoria, creatività e innovazione trovano piena espressione nelle parole della dirigente scolastica:

«Il progetto “Scuola e Territorio” rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra visione educativa. Vogliamo essere una scuola che non attende che il futuro entri nelle proprie aule, ma che accompagna i ragazzi a incontrarlo nei luoghi in cui vivono, nelle storie che li precedono e nelle possibilità che il territorio custodisce.

In questo risiede il significato più autentico dell’orientamento: conoscere ciò che ci circonda per conoscere meglio sé stessi, scoprire interessi e talenti, sperimentare le proprie capacità e iniziare a immaginare il proprio futuro.

Sono convinta che l’innovazione non coincida esclusivamente con l’introduzione di nuove tecnologie o metodologie, ma soprattutto con la capacità della scuola di ripensare il proprio rapporto con la conoscenza e con la società, mantenendo al centro la persona.

L’esperienza di Calanna dimostra come tradizione e innovazione, natura e digitale, memoria e futuro, conoscenza teorica ed esperienza pratica possano diventare, nella loro integrazione, straordinarie risorse educative. La nostra sfida è fare del patrimonio del passato non soltanto qualcosa da conoscere e conservare, ma uno strumento attraverso cui interpretare il presente e progettare il futuro».

La presenza delle famiglie ha conferito alla giornata un’accezione ancora più profonda. Genitori e figli hanno condiviso un’esperienza che ha superato la consueta distinzione tra tempo scolastico e tempo familiare. Il territorio è diventato uno spazio di incontro tra generazioni, nel quale la curiosità dei ragazzi ha potuto dialogare con la sensibilità degli adulti, rafforzando il legame tra scuola e vita quotidiana.

È in momenti come questi che il concetto di comunità educante smette di essere un’espressione astratta e diventa una realtà riconoscibile, nella consapevolezza che la crescita di un ragazzo rappresenti un investimento sul futuro di tutti.

A rendere ancora più significativa l’esperienza è stata l’accoglienza riservata alla comunità scolastica dall’Amministrazione comunale di Calanna, guidata dal sindaco, dott. Domenico Romeo, la cui disponibilità e sensibilità istituzionale hanno rappresentato un elemento prezioso nella costruzione di questo percorso.

Aprire le porte di un borgo ai ragazzi significa molto più che rendere accessibili i suoi luoghi. Significa riconoscere alla scuola un ruolo attivo nella vita della comunità e considerare le nuove generazioni interlocutori capaci di contribuire alla costruzione di un futuro condiviso.

L’attenzione del sindaco Domenico Romeo verso l’iniziativa assume un valore che supera il pur importante sostegno organizzativo. È il segno di una concezione dell’amministrazione pubblica che riconosce nell’educazione, nella cultura e nella partecipazione delle nuove generazioni strumenti essenziali per la vitalità dei territori.

In un territorio nel quale lo spopolamento dei piccoli centri e la progressiva perdita delle memorie locali rappresentano sfide importanti, iniziative di questo genere indicano una strada culturalmente significativa: restituire centralità ai luoghi attraverso le persone, cominciando da coloro che saranno chiamati ad abitarli, interpretarli, trasformarli o, anche da lontano, continuare ad amarli.

L’incontro tra la scuola e l’Amministrazione comunale ha così assunto il significato di un’alleanza tra generazioni e istituzioni, nella consapevolezza che la tutela del patrimonio non possa essere affidata soltanto agli interventi materiali, ma debba nascere prima di tutto dalla formazione di una coscienza collettiva.

In una società che tende a misurare il valore delle esperienze attraverso la loro visibilità, la scuola ha il compito di insegnare che non tutto ciò che conta deve necessariamente essere mostrato.

Esistono emozioni che non hanno bisogno di essere fotografate, incontri che acquistano significato proprio perché vissuti pienamente, paesaggi che non possono essere racchiusi in uno schermo.

Il tempo trascorso ad ascoltare una testimonianza, a osservare una pietra antica, a confrontarsi con un compagno o a immaginare come restituire bellezza a uno spazio pubblico rappresenta un tempo educativo di straordinario valore.

È il passaggio dalla velocità del consumo alla profondità della conoscenza, dall’individualismo della condivisione digitale alla responsabilità della partecipazione reale. Perché la tecnologia può rendere visibile un luogo, ma soltanto la conoscenza può renderlo significativo. Può raccontarne la bellezza, ma soltanto l’educazione può trasformare quella bellezza in un valore da difendere.

La giornata conclusiva sul territorio ha reso visibile una comunità scolastica capace di costruire alleanze, valorizzare competenze e coinvolgere famiglie e istituzioni. Ma soprattutto ha restituito centralità ai ragazzi: ai loro occhi curiosi, alle loro domande, alle loro idee, alla capacità di osservare luoghi che gli adulti talvolta attraversano senza più riconoscerne la bellezza.

A racchiudere il senso più profondo dell’esperienza sono ancora le parole della dirigente scolastica, Serafina Corrado:

«Il successo più autentico di “Calanna, un borgo per l’arte” risiede nell’aver trasformato un’esperienza di conoscenza in un’occasione per sviluppare appartenenza, sensibilità e responsabilità verso il patrimonio comune.

Credo che il compito più alto della scuola non sia soltanto preparare i giovani ad affrontare il mondo, ma educarli a riconoscere che quel mondo appartiene anche a loro e che ciascuno, attraverso le proprie idee, competenze e il proprio impegno,

può contribuire a renderlo migliore.

Attraverso la progettualità di “Scuola e Territorio” abbiamo scelto di fare del patrimonio culturale e ambientale non soltanto un oggetto di studio, ma un autentico strumento di crescita personale, collettiva e civile. Vogliamo che i nostri ragazzi imparino a conoscere il territorio, a sentirsi parte di esso e a diventare protagonisti consapevoli della sua tutela e valorizzazione. Perché è anche attraverso la cura dei luoghi, della memoria e della bellezza che si costruisce il senso più profondo della cittadinanza».

La collaborazione con il Comune di Calanna, la disponibilità del sindaco Domenico Romeo, la visione educativa della dirigente Serafina Corrado, le competenze dei docenti, la partecipazione delle famiglie e, soprattutto, l’entusiasmo degli studenti hanno dato forma a un’esperienza nella quale ciascuno ha contribuito a costruire qualcosa di più grande della singola attività.

Perché un territorio comincia davvero a rinascere quando le nuove generazioni imparano a riconoscerlo come parte della propria storia. E una scuola realizza pienamente la propria missione quando riesce a trasformare quella conoscenza in amore, quell’amore in responsabilità e quella responsabilità in desiderio di costruire.

A Calanna, tra le pietre della memoria e gli sguardi rivolti al domani, la scuola Falcomatà-Archi ha scelto di seminare proprio questo: non soltanto conoscenze, ma radici e possibilità.