opo il primo appuntamento con Next Goal Wins, torna ihBS Movie Night, la rassegna di cinema in lingua originale promossa da ih BRITISH SCHOOL Reggio Calabria, con una serata dedicata alla magia del Natale.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 4 dicembre 2026, alle ore 19:45, all’Auditorium Santa Caterina di Reggio Calabria, con la proiezione di The Christmas Chronicles, una divertente avventura natalizia pensata per coinvolgere spettatori di tutte le età.

Il film racconta la storia di Kate e Teddy Pierce, due fratelli che, durante la notte della Vigilia, decidono di filmare Babbo Natale. Il loro piano si trasforma presto in un’avventura straordinaria, tra imprevisti, magia e una missione da portare a termine per salvare il Natale. Tra comicità, azione e atmosfera fantastica, The Christmas Chronicles racconta anche il valore della famiglia, della complicità e della capacità di affrontare insieme gli imprevisti. Una storia che invita a lasciarsi sorprendere e a guardare il mondo con un pizzico di immaginazione in più.

Con questo secondo appuntamento, ihBS Movie Night rinnova il proprio invito a vivere il cinema come un’esperienza da condividere: un’occasione per incontrarsi, divertirsi e lasciarsi trasportare da storie capaci di parlare a pubblici diversi.

Il calendario completo di ihBS Movie Night è già stato pubblicato: dopo The Christmas Chronicles, sono in programma altri tre appuntamenti, con nuovi film e nuove occasioni per ritrovarsi in sala. Il pubblico può consultare tutte le date e i titoli della rassegna attraverso i canali della scuola e la pagina dedicata, per organizzarsi e partecipare alle prossime serate.

L’appuntamento è aperto a tutti, grandi e piccini. L’ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria. I bambini di età inferiore agli 11 anni dovranno essere accompagnati da un genitore.