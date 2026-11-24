Due posti nell’Area dei Collaboratori e un posto da Elevata Professionalità per il bilancio e la contabilità. Domande on line entro il 21 dicembre 2026.

Reggio Calabria, 23 novembre 2026 – L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ha pubblicato due bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di tre nuove unità di personale tecnico-amministrativo. Possono partecipare tutti i cittadini in possesso dei requisiti, che presenteranno la domanda esclusivamente on line dal sito dell’Ateneo.

I concorsi sono il primo passo del Piano assunzionale approvato dal Consiglio di Amministrazione l’11 novembre 2026 e danno attuazione al Piano Strategico 2027–2029. Segnano un cambio di metodo: reclutamento aperto, regole note in anticipo e valutazione affidata a commissioni composte esclusivamente da esperti esterni all’Ateneo.

Procedure pubbliche, commissioni esterne, criteri predefiniti

I posti messi a concorso sono:

2 posti di Collaboratore, settore amministrativo

1 posto di Elevata Professionalità, bilancio e contabilità

Ogni candidato sarà valutato su 100 punti, secondo criteri fissati nel bando: fino a 30 punti per i titoli, fino a 30 per la prova scritta e fino a 40 per la prova orale. Per accedere all’orale servono almeno 21/30 nella prova scritta; per superarlo almeno 28/40.

Le commissioni esaminatrici saranno composte esclusivamente da esperti esterni all’Ateneo, scelti per competenza nelle materie d’esame. È una garanzia di imparzialità per i candidati e un impegno preciso della nuova governance: chi entra nell’Università “Dante Alighieri” ci entra per merito, attraverso una selezione aperta a tutti e verificabile.

Tutta la procedura è telematica e tracciata. I bandi, gli esiti e le graduatorie sono pubblicati sul sito istituzionale, nelle sezioni “Bandi di concorso” e “Amministrazione trasparente”.

Un segnale di discontinuità e di crescita

« Con questi bandi voltiamo pagina », dichiara il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Pasquale Basilicata. « L’Ateneo torna a reclutare all’esterno con procedure pubbliche e commissioni indipendenti, perché la qualità delle persone è la prima condizione per crescere. È un investimento sul futuro dell’Università e sul suo ruolo a Reggio Calabria e nel Mediterraneo.»

« Abbiamo scelto regole chiare e verificabili fin dal primo giorno », «Criteri di valutazione scritti nel bando, commissioni di soli esperti esterni, domande on line e atti pubblicati. Efficienza, legalità e trasparenza non sono principi astratti: sono il modo in cui l’amministrazione deve funzionare ogni giorno.»

I nuovi ingressi rafforzano la struttura amministrativa disegnata con la riorganizzazione degli uffici approvata il 14 ottobre 2026. In particolare, il nuovo profilo di Elevata Professionalità per il bilancio e la contabilità sosterrà la programmazione economico-finanziaria dell’Ateneo, mentre i due Collaboratori potenzieranno i servizi amministrativi a studenti e strutture.

Avviate anche le progressioni di carriera del personale interno

Nello stesso quadro, l’Ateneo ha avviato due procedure comparative riservate al personale tecnico-amministrativo di ruolo. Sono previste 3 progressioni dall’Area dei Collaboratori all’Area dei Funzionari (D.P. n. 82) e 2 progressioni dall’Area dei Funzionari all’Area delle Elevate Professionalità (D.P. n. 83), con inquadramenti dal 2027 e dal 2028. La valutazione, per titoli, incarichi e colloquio, sarà affidata a una commissione nominata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo il Regolamento di Ateneo. Le progressioni valorizzano il merito e l’esperienza di chi già lavora nell’Università, accanto ai nuovi ingressi dall’esterno.

Come partecipare

La domanda si presenta solo on line, dalla sezione “Bandi di concorso” del sito www.unidarc.it, entro le ore 23:59 del 21 dicembre 2026. Si accede con il proprio indirizzo e-mail, verificato con un codice monouso. Il contributo di partecipazione è di 10 euro. Il testo integrale dei bandi è pubblicato sul sito dell’Ateneo.

Informazioni:

Ufficio Personale, ufficiodelpersonale@unidarc.it

PEC concorsi.unidarc@legalmail.it.

Contatti per la stampa: comunicazione@unidarc.it