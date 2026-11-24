L’amministrazione comunale di Reggio Calabria accende ufficialmente i motori in vista delle festività natalizie. Sebbene il cartellone completo degli eventi sia ancora in fase di definizione e verrà presentato ufficialmente soltanto nei prossimi giorni, arrivano già le prime, attesissime anticipazioni sul calendario invernale.

Il via l’8 dicembre e la novità della Notte Bianca. La macchina organizzativa delle feste prenderà il via ufficialmente l’8 dicembre, giornata che segnerà l’inizio tradizionale delle celebrazioni. La vera novità di questa edizione riguarda però un appuntamento inedito pensato per animare il centro cittadino: la prima Notte Bianca invernale, fissata in calendario per sabato 19 dicembre, come annunciato sui social dallo stesso sindaco Francesco Cannizzaro. Un evento concepito per unire shopping, intrattenimento e atmosfera natalizia.

Il toto-nomi per Capodanno in piazza Indipendenza. Parallelamente all’attesa per il programma completo, in città impazza il toto-nomi sugli ospiti musicali, con i riflettori puntati soprattutto sul grande concerto di Capodanno in piazza Indipendenza. Negli ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni sui possibili protagonisti della notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio: tra le ipotesi più accreditate figurano Fabrizio Moro, Gianna Nannini e Alessandro Mannarino — quest’ultimo molto atteso dopo il rinvio forzato della sua esibizione prevista lo scorso settembre e saltata a causa del maltempo.



Sul fronte dei concerti, tuttavia, dal Comune invitano alla prudenza. Intervenendo sulle voci che si rincorrono ormai da giorni, il sindaco ha voluto fare chiarezza senza sbilanciarsi troppo: “Alcuni nomi spoilerati sono giusti, altri sono completamente sbagliati” . Una dichiarazione che lascia aperta la porta a più di una sorpresa e alimenta ulteriormente la curiosità dei cittadini, in attesa dell’annuncio ufficiale che scioglierà ogni riserva sulla programmazione natalizia.