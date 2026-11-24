Mercoledì 25 novembre 2026, il Club A.R.E.M.E.S. porterà in scena un nuovo appuntamento all’insegna della solidarietà e dell’impegno sociale, nell’ambito di un 2026 particolarmente ricco di iniziative socioculturali.

Questa volta, il tema scelto è di grande attualità e rilevanza sociale: la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento è fissato dalle ore 16:00 alle ore 21:00, nella suggestiva cornice della Galleria di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, che per l’occasione ospiterà un’esposizione di auto d’epoca, rigorosamente di colore rosso, simbolo di passione, forza e consapevolezza.

Ad arricchire la manifestazione saranno le opere pittoriche e gli abiti realizzati con materiali riciclati dall’artista reggina Mimma Caridi. Arte, creatività e sostenibilità si intrecceranno in un percorso espositivo dal forte valore simbolico.

A completare il programma, una performance teatrale curata da Irene Polimeni, professionista del benessere e del teatro, che contribuirà a dare voce e profondità al messaggio della giornata.

«È un percorso fortemente voluto dalla nostra associazione – afferma il presidente dell’Associazione Reggina Mezzi Storici, Natale Romeo – con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul drammatico fenomeno della violenza di genere e sull’importanza di valori fondamentali come la libertà, il rispetto e la dignità delle donne».

Un evento che vuole andare oltre la semplice esposizione, trasformando il linguaggio dei motori, dell’arte e del teatro in uno strumento di sensibilizzazione e partecipazione collettiva.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Commissione Solidale dell’ASI – Automotoclub Storico Italiano.

Un pomeriggio in cui il rosso non sarà soltanto il colore della passione automobilistica, ma diventerà anche un simbolo di consapevolezza, impegno e solidarietà. Perché la libertà, il rispetto e la dignità non sono privilegi, ma diritti fondamentali di ogni donna.