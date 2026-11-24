Un laboratorio clandestino, nascosto all’interno di una rimessa per attrezzi adiacente a un’abitazione privata, attrezzato per custodire, lavorare e confezionare sostanze stupefacenti. È la scoperta effettuata dai Carabinieri della Stazione di Siderno nel corso di una perquisizione domiciliare d’iniziativa, che ha portato all’arresto di un uomo e al sequestro di un ingente quantitativo di droga e denaro contante.

Nel corso dell’attività, i militari hanno individuato un locale trasformato in un vero e proprio centro di stoccaggio e preparazione delle sostanze stupefacenti. All’interno della rimessa, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 2,2 chilogrammi di marijuana, 850 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish, per un quantitativo complessivo superiore ai 3 chilogrammi.

Non solo droga. A colpire i Carabinieri è stata anche la presenza di quasi 15 mila euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività illecita, nonché di macchinari per il confezionamento sottovuoto e altro materiale utilizzato per preparare e suddividere le sostanze in dosi.

Un’attività che, per quantità di stupefacente e attrezzature rinvenute, delineerebbe un sistema organizzato di lavorazione e confezionamento della droga, pronto a rifornire il circuito dello spaccio.

Tutto il materiale illecito e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Locri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti messo in campo dall’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di colpire non soltanto chi spaccia al dettaglio, ma anche i luoghi e le strutture utilizzati per lo stoccaggio e la preparazione delle sostanze destinate al mercato illecito.