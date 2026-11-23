“Il Ponte sullo Stretto può avere la stessa funzione che ha avuto l’Autostrada del Sole. Quando si faceva l’Autostrada del Sole molti dicevano che erano matti perché in molte zone del Sud mancavano le strade; poi, siccome è stata fatta l’autostrada, sono state fatte anche le strade.

Le grandi opere pubbliche sono attrattori di altri investimenti, ed è stato così anche nella storia recente con questo governo.

Sono molto riconoscente all’esecutivo, e in modo particolare al ministro Salvini che ha sposato quest’opera con grande passione appena si è insediato, perché proprio grazie al ponte siamo riusciti a ottenere risorse importantissime già prima della sua costruzione.

Per dimostrare che quest’opera non è una cattedrale nel deserto, la Calabria ha già avuto dal governo nazionale 3,8 miliardi per la Strada Statale Ionica e altri 500 milioni per un’importante trasversale: oltre 4 miliardi trovati nel bilancio dello Stato in conto capitale, visto che l’Italia, a differenza di altri Paesi europei, non ha potuto finanziare le strade con il Pnrr.

Senza il ponte queste risorse non sarebbero mai arrivate. Del resto, la Calabria e la Sicilia stanno dimostrando di saper correre: secondo Banca d’Italia la Calabria è stata la regione che nel 2025 è cresciuta di più in Italia con un incremento del Pil dell’1,1%, confermandosi al primo posto anche nel primo semestre del 2026 con un +1,3%.

Oggi il Mezzogiorno può vivere la stessa stagione di sviluppo che ha vissuto il Nord nei decenni passati, diventando la nuova frontiera della crescita economica europea”.

Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso del suo intervento al convegno “Il Ponte sul futuro. Connettere territori, creare valore”, organizzato a Roma dal Cnel insieme a The European House Ambrosetti (Teha Group) e alla società Stretto di Messina.