In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Simona Caracciolo, ha proposto e organizzato, insieme al Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”, l’iniziativa “Le regole le scriviamo noi. Linguaggio, media e relazioni: la Carta dei Valori Digitali e Relazionali del Liceo” . L’incontro si terrà mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 9.30, nell’Aula Magna dell’istituto.

La Consigliera ringrazia la dirigente scolastica, dott.ssa Antonella Borrello, per aver accolto la proposta e aver costruito insieme la mattinata, in un lavoro condiviso tra istituzione scolastica e Consigliera di Parità.

Dopo i saluti istituzionali della dirigente Borrello e della Consigliera Caracciolo, interverranno la dott.ssa Carola Pettignano, Commissario della Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Reggio Calabria; l’avv. Francesca Stillitano, del Centro Antiviolenza “Angela Morabito”; la dott.ssa Delia Latella, Commissario Capo della Polizia di Stato, Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Calabria.

Il cuore dell’iniziativa sarà il coinvolgimento diretto degli studenti, che risponderanno in forma anonima a un questionario digitale dal proprio cellulare. Ciò con la finalità di mettere al centro il protagonismo giovanile e collegarlo strettamente alle competenze di educazione civica; a moderare le attività sarà infatti la prof.ssa Federica Orsini, coordinatrice della disciplina per l’istituto.

Il format creato è un dibattito attivo supportato dall’uso di strumenti digitali di interazione live, che permetteranno a tutta la platea di rispondere in tempo reale. Le percentuali di risposta saranno visibili immediatamente e diventeranno strumento di discussione, con l’analisi della psicologa Mariella Genovese, che segue la scuola nel progetto regionale, e del pedagogista Pietro Surfaro, presidente di ANPE Calabria. Dalla sintesi delle risposte saranno estratte le parole chiave che costituiranno la Carta dei Valori Digitali e Relazionali del Liceo.

L’attività è pensata per stimolare un’alleanza paritaria e il rispetto reciproco tra ragazzi e ragazze, decostruendo insieme gli stereotipi.

«Ho voluto questa attività perché nel Comune di Reggio Calabria il Liceo Scientifico è la scuola con il più alto numero di studenti: questo ci consente di raggiungere in modo capillare la fascia d’età in cui, secondo le statistiche, le ragazze subiscono le prime violenze, talvolta anche all’interno dei nuclei familiari», dichiara la Consigliera di Parità Simona Caracciolo. «Sensibilizzare e promuovere la cultura del rispetto significa anche dire con chiarezza che il controllo nelle relazioni è un’attitudine sbagliata, lontanissima dal concetto di amore. In età adolescenziale il tema va affrontato da famiglie, istruzione e scuola come istituzione, con la delicatezza che merita».

La mattinata si concluderà con la sintesi delle risposte e la presentazione delle parole chiave della Carta, a conferma che le regole di una comunità digitale e relazionale rispettosa possono essere scritte, prima di tutto, dai ragazzi.