Una giornata di caccia si è trasformata in tragedia nelle campagne di Piminoro, frazione di Oppido Mamertina, dove ha perso la vita Pasquale Racesi, 56 anni, originario di Varapodio.

L’incidente si è verificato nella giornata di ieri, mentre l’uomo partecipava a una battuta di caccia. La ricostruzione dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori, ma tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella di un colpo partito accidentalmente dal fucile di un altro componente del gruppo, che avrebbe raggiunto mortalmente Racesi.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Palmi, chiamata a fare piena luce sulla dinamica e sulle responsabilità dell’accaduto.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Varapodio, paese di provenienza della vittima. In segno di lutto, il sindaco Orlando Fazzolari ha disposto la sospensione di alcune manifestazioni civili previste in città. Una decisione assunta per consentire alla comunità di stringersi attorno alla famiglia del 56enne in questo momento di dolore.