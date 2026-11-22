“Esprimo il mio più profondo cordoglio e la mia sincera vicinanza alla famiglia di Gianni De Gennaro in questo momento di incommensurabile dolore. Con la sua tragica scomparsa, l’Italia perde un uomo delle istituzioni, un grandissimo servitore dello Stato che ha dedicato gran parte della sua vita alla sicurezza e al servizio del nostro Paese.”

Così in una nota la Senatrice della Lega, Tilde Minasi.

“Di fronte a questa tragedia – prosegue la Senatrice – non posso tuttavia nascondere un profondo senso di sdegno e di sgomento. Le recenti inchieste giudiziarie hanno innescato una spietata macchina del fango, gettando ombre e fango su una figura di così alto profilo istituzionale. Questo epilogo drammatico ci pone purtroppo di fronte a una realtà dolorosa, ricordandoci che non è la prima volta che una feroce gogna mediatica spinge le persone verso un baratro senza ritorno. Il tritacarne mediatico, spesso alimentato prima ancora di qualsiasi accertamento definitivo, distrugge la dignità, la reputazione e, in casi estremi come questo, la vita stessa delle persone.”

“Oggi più che mai – conclude Minasi – è necessario un momento di grande e profonda riflessione per la storia e la civiltà giuridica del nostro Paese. Dobbiamo interrogarci su quale direzione stiamo prendendo e impegnarci affinché certi oltraggi alla dignità umana e al principio costituzionale della presunzione di innocenza non si ripetano mai più. La giustizia ha il dovere di fare il suo corso nelle aule dei tribunali, nel rispetto delle garanzie, e mai più sulle prime pagine dei giornali.”